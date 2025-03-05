В Дагестане прогулки на катерах по Сулакскому каньону стали легальными
В Дагестане владельцам катеров запретили катать туристов без лицензии
3 марта министерство туризма Дагестана сообщило, что 34 предпринимателя получили лицензии на пассажирские перевозки в долине реки Сулак на Чиркейском и Ирганайском водохранилищах. Теперь за прогулками по воде будут осуществлять государственный контроль.
В ближайшее время по реке смогут легально курсировать порядка 100 катеров. Все лицензированные суда должны соответствовать техническим требованиям, проходить обязательные проверки, а их владельцы — соблюдать правила перевозки пассажиров.
«По естественным причинам»:
Власти региона считают, что нововведение привлечет больше туристов в республику.
Сулакский каньон — каньон в долине реки Сулак, самый глубокий в Европе и восьмой по глубине в мире. Протяженность каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1560 метров.
В каньоне сохраняются крупнейшие в РФ гнездовые поселения редких птиц, занесенных в Красную книгу. На труднодоступных скалах обитают козы и другие животные.
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