В Дагестане прогулки на катерах по Сулакскому каньону стали легальными

3 марта министерство туризма Дагестана сообщило, что 34 предпринимателя получили лицензии на пассажирские перевозки в долине реки Сулак на Чиркейском и Ирганайском водохранилищах. Теперь за прогулками по воде будут осуществлять государственный контроль.

В ближайшее время по реке смогут легально курсировать порядка 100 катеров. Все лицензированные суда должны соответствовать техническим требованиям, проходить обязательные проверки, а их владельцы — соблюдать правила перевозки пассажиров.