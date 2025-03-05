В Дагестане прогулки на катерах по Сулакскому каньону стали легальными

Дагестан

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  • Сулакский каньон © Скриншот видео с Rutube-канала «foto4all»
    Сулакский каньон © Скриншот видео с Rutube-канала «foto4all»

В Дагестане владельцам катеров запретили катать туристов без лицензии

3 марта министерство туризма Дагестана сообщило, что 34 предпринимателя получили лицензии на пассажирские перевозки в долине реки Сулак на Чиркейском и Ирганайском водохранилищах. Теперь за прогулками по воде будут осуществлять государственный контроль.

В ближайшее время по реке смогут легально курсировать порядка 100 катеров. Все лицензированные суда должны соответствовать техническим требованиям, проходить обязательные проверки, а их владельцы — соблюдать правила перевозки пассажиров.

«По естественным причинам»:

Власти региона считают, что нововведение привлечет больше туристов в республику.

Сулакский каньон — каньон в долине реки Сулак, самый глубокий в Европе и восьмой по глубине в мире. Протяженность каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1560 метров.

В каньоне сохраняются крупнейшие в РФ гнездовые поселения редких птиц, занесенных в Красную книгу. На труднодоступных скалах обитают козы и другие животные.

Как писали Юга.ру, в Геленджике продлят терренкур «Маркотх» к концу 2025 года. Протяженность второй очереди составит 16 км.

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