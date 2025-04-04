В Краснодаре запустили акцию для помощи людям с аутизмом. Как принять участие?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Маркетплейс Flowwow и краснодарский фонд «Открытая среда» запустили благотворительный проект «Каждый день особенный»

2 апреля краснодарский фонд «Открытая среда» сообщил, что совместно с сервисом Flowwow запустил благотворительный проект «Каждый день особенный». Цель сотрудничества — повышение осведомленности россиян о жизни людей с расстройством аутистического спектра (РАС) и развеивание мифов.

Как принять участие в акции и поддержать проект:

  • Сделать заказ на любую сумму в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow и ввести промокод SPECIALDAY. Сервис автоматически переведет фонду «Открытая среда» 1000 рублей. Опция доступна до 30 апреля.
  • Перевести свои накопленные бонусы в приложении Flowwow в пользу «Открытой среды». Это можно сделать до 31 мая.

«Важно верить, что всё получится»:

Фонд «Открытая среда» занимается жизнеустройством подростков и молодых взрослых в Краснодарском крае. Множество проектов организации помогают людям с аутизмом освоить навыки для самостоятельной жизни, найти работу и друзей. Сегодня фонд поддерживает больше 170 людей с РАС.

Напомним, в марте 2024 года в Краснодаре открыли вторую тренировочную квартиру для людей с аутизмом. Это место, где подростки с особенностями развития учатся готовить, убирать и обслуживать себя. Туда они приходят несколько раз в неделю.

Как писали Юга.ру, «Открытая среда» и «Локомотив-Кубань» выпустили мерч, созданный людьми с аутизмом.

Аутизм Благотворительность Деньги Дети Дети с инвалидностью Здоровье Краснодар Открытая среда

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