В Краснодаре запустили акцию для помощи людям с аутизмом. Как принять участие?
Маркетплейс Flowwow и краснодарский фонд «Открытая среда» запустили благотворительный проект «Каждый день особенный»
2 апреля краснодарский фонд «Открытая среда» сообщил, что совместно с сервисом Flowwow запустил благотворительный проект «Каждый день особенный». Цель сотрудничества — повышение осведомленности россиян о жизни людей с расстройством аутистического спектра (РАС) и развеивание мифов.
Как принять участие в акции и поддержать проект:
- Сделать заказ на любую сумму в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow и ввести промокод SPECIALDAY. Сервис автоматически переведет фонду «Открытая среда» 1000 рублей. Опция доступна до 30 апреля.
- Перевести свои накопленные бонусы в приложении Flowwow в пользу «Открытой среды». Это можно сделать до 31 мая.
«Важно верить, что всё получится»:
Фонд «Открытая среда» занимается жизнеустройством подростков и молодых взрослых в Краснодарском крае. Множество проектов организации помогают людям с аутизмом освоить навыки для самостоятельной жизни, найти работу и друзей. Сегодня фонд поддерживает больше 170 людей с РАС.
Напомним, в марте 2024 года в Краснодаре открыли вторую тренировочную квартиру для людей с аутизмом. Это место, где подростки с особенностями развития учатся готовить, убирать и обслуживать себя. Туда они приходят несколько раз в неделю.
Как писали Юга.ру, «Открытая среда» и «Локомотив-Кубань» выпустили мерч, созданный людьми с аутизмом.