В Краснодаре запустили акцию для помощи людям с аутизмом. Как принять участие?

Маркетплейс Flowwow и краснодарский фонд «Открытая среда» запустили благотворительный проект «Каждый день особенный»

2 апреля краснодарский фонд «Открытая среда» сообщил, что совместно с сервисом Flowwow запустил благотворительный проект «Каждый день особенный». Цель сотрудничества — повышение осведомленности россиян о жизни людей с расстройством аутистического спектра (РАС) и развеивание мифов.

Как принять участие в акции и поддержать проект: