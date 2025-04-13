В Краснодаре в мае завершат реставрацию скульптуры «Аврора»

Напомним, о реставрации памятника «Аврора» стало известно в марте 2024 года. С помощью подъемной техники скульптуру перенесли в цех, который находится возле одноименного кинотеатра. После работ памятник обещали вернуть на прежнее место.

Скульптура «Аврора» выполнена из кованого алюминия, общая высота — 14 метров, вместе с постаментом — 16,8 метра. В 1975 году она была признана памятником искусства.



«Аврору» создавали с реального человека — 20-летней Таисии Гордиенко, работницы шлифовального цеха одного из предприятий города. Девушку на одной из остановок увидели скульптор Иван Шмагун и архитектор Евгений Лашук. Уже в троллейбусе они предложили ей стать моделью для лепки. Таисия сначала отказалась, но в итоге дала добро.