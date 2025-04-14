Погода в начале недели. В Краснодарском крае потеплеет, но в некоторых районах ожидаются заморозки

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 14 по 15 апреля

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в ночью и утром в понедельник и во вторник, 14 и 15 апреля, в северной половине края и юго-восточных предгорных районах ожидаются заморозки от −1 до −3 °С.

При этом на основной территории региона и на Черноморском побережье прогнозируют повышение температуры.

Завершение сезона:

В Краснодарском крае 14 апреля будет от +12 до +17  °С, а 15 апреля — до +20 °С. Однако местами может подуть ветер с порывами 15-20 м/с, в Новороссийске порывы будут до 18-23 м/с. 

В Краснодаре ожидается потепление в начале недели до +18 °C. Осадков не будет, как и сильного ветра.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае прогнозируют высокую активность пыльцы березы. Она может вызывать аллергию.

Краснодар Новороссийск Погода Черное море

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Погода в начале недели. В Краснодарском крае потеплеет, но в некоторых районах ожидаются заморозки
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