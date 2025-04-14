Погода в начале недели. В Краснодарском крае потеплеет, но в некоторых районах ожидаются заморозки

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 14 по 15 апреля

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в ночью и утром в понедельник и во вторник, 14 и 15 апреля, в северной половине края и юго-восточных предгорных районах ожидаются заморозки от −1 до −3 °С.

При этом на основной территории региона и на Черноморском побережье прогнозируют повышение температуры.