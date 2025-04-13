В Краснодаре 18 апреля отключат отопление в домах
Власти Краснодара сообщили о завершении отопительного сезона
11 апреля администрация Краснодара сообщила о завершении отопительного сезона. Соответствующее постановление подписал мэр Краснодара Евгений Наумов.
Подавать тепло прекратят 18 апреля. При этом в школах, детских садах, больницах и поликлиниках Краснодара батареи будут теплыми, пока учреждения не подадут заявку на прекращение отопления.
«Скоро они будут размером с капибару»:
В 2024 году отопительный сезон завершился 5 апреля. Обычно подачу тепла прекращают, когда среднесуточные температуры держатся выше 8 градусов на протяжении 5 дней. Однако в этом году погода не позволила отключить батареи раньше.
Напомним, что отопительный сезон в Краснодаре начался 15 октября. Тогда мэр города Евгений Наумов заявил, что все 7679 многоэтажек подключены и готовы к холодам. Однако с 21 октября краснодарцы стали массово жаловаться на отсутствие отопления в квартирах.
Как писали Юга.ру, власти Ставропольского края запустили опрос о том, продолжить или завершить отопительный сезон.