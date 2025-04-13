В Краснодаре 18 апреля отключат отопление в домах

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Власти Краснодара сообщили о завершении отопительного сезона

11 апреля администрация Краснодара сообщила о завершении отопительного сезона. Соответствующее постановление подписал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Подавать тепло прекратят 18 апреля. При этом в школах, детских садах, больницах и поликлиниках Краснодара батареи будут теплыми, пока учреждения не подадут заявку на прекращение отопления.

«Скоро они будут размером с капибару»:

В 2024 году отопительный сезон завершился 5 апреля. Обычно подачу тепла прекращают, когда среднесуточные температуры держатся выше 8 градусов на протяжении 5 дней. Однако в этом году погода не позволила отключить батареи раньше.

Напомним, что отопительный сезон в Краснодаре начался 15 октября. Тогда мэр города Евгений Наумов заявил, что все 7679 многоэтажек подключены и готовы к холодам. Однако с 21 октября краснодарцы стали массово жаловаться на отсутствие отопления в квартирах. 

Как писали Юга.ру, власти Ставропольского края запустили опрос о том, продолжить или завершить отопительный сезон.

ЖКХ Краснодар Отопительный сезон

Новости

В Краснодаре в мае завершат реставрацию скульптуры «Аврора»
В Краснодаре 18 апреля отключат отопление в домах
Две российские авиакомпании полетят в Абхазию. Из каких городов?
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Зенитом». Перед трансляцией пройдут мастер-классы и викторины
Netflix поделился первым трейлером комедийной мелодрамы «Бабули». В главной роли Винс Вон
В Краснодаре одиннадцатилетнему Мише Каймакову необходимо дорогостоящее лечение. Как ему помочь?

Лента новостей

Шоколадная сакура и лего-крокусы
9 апреля, 08:30
Шоколадная сакура и лего-крокусы
Прогулка по Японскому саду Краснодара в разгар Ханами
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
11 апреля, 16:00
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
Как жила и чем запомнилась сочинская арт-группа «Гильдия красивых»
«Вряд ли на Обрывную стечется Кубанчелла»
11 апреля, 15:57
«Вряд ли на Обрывную стечется Кубанчелла»
Как за месяц до открытия выглядит краснодарская площадка для фестивалей, где много плитки и мало тени

Реклама на сайте