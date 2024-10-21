«Ходим в килограммах одежды». Краснодарцы пожаловались на отсутствие отопления в квартирах

15 октября в Краснодаре официально стартовал отопительный сезон. Тогда мэр города заявил, что все многоквартирные дома подготовили к холодам. Однако 21 октября краснодарцы стали массово жаловаться на отсутствие отопления в соцсетях. Замерзают жители Фестивального, Центрального, Восточно-Кругликовского, Карасунского, Московского и Юбилейного микрорайонов. Сообщения также поступают с улиц Тепличной, Камвольной, Сормовской, Захарова, Тургенева, Циолковского, Лазурной и многих других. Согласно данным опроса телеграм-канала «#GMRLIVE», у 65% жителей микрорайона Гидростроителей нет тепла — проголосовали более 7 тыс. человек. Отопление отсутствует по улицам: Артезианская, Валерия Гассия, Дмитрия Благоева, Кружевная, Писателя Знаменского.

Собрали жалобы жителей:



«Это кошмар, ходим в килограммах одежды. Ночью так вообще ужас».



«Никогда такого не было и вот опять».



«Отопления нет, мерзнем, простужаемся. По заявкам уже с 15 октября могут включить отопление. Но нашему ТСЖ жарко. Хотя мэр в постановлении так и написал. Заявок полно. Но не слушаются мэра, что вот с ними делать?».



«До сих пор не дали. Говорят, у них нет полномочий подавать заявку. Жильцы уже начали в администрацию жаловаться».



«УК говорит, что включат до 1 ноября».



«Еле теплые батареи, а платить будем за полный месяц».



Телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал обращение краснодарца, который пишет о плачевном состоянии труб на улицах Серова и Садовой, на территории Зиповской больницы, улиц Юннатов, Выставочной теплотрассы. По его словам, их состояние приведет к ощутимым потерям тепла зимой, за которые будут платить жители старых домов.