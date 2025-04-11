Краснодарский музей Коваленко разработал фирменный стиль с отсылками с русскому авангарду
Краснодарский художественный музей представил новый фирменный стиль
11 апреля, в день своего рождения, Краснодарский художественный музей имени Коваленко представил новый фирменный стиль. Его разработали Артур Мартиросов и Марьяна Кучеренко.
«В основе концепции обновленного стиля лежат образы коллекции русского авангарда, в частности, графических линейных структур супрематического искусства. Свежая интерпретация подчеркивает стремление к современности и уважение к художественным традициям», — рассказали в пресс-службе музея.
«Мостик между историческим наследием и модой»:
Музей имени Коваленко основан в 1904 году, ему исполнился 121 год. Фонд насчитывает около 13 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Он обладает уникальной коллекцией русского авангарда начала ХХ века — 85 экспонатов. В музее хранятся известные на весь мир полотна, в том числе «Беспредметное» Кандинского и «Супрематизм» Малевича.
Предыдущий ребрендинг музея имени Коваленко состоялся в 2017 году к 113-летию. Новый образ создало агентство The Artivist. Перед художниками поставили задачу отразить в фирменно стиле тот факт, что музею принадлежат два здания (по улице Красной, 13 и 15), что «означает в два раза больше удовольствия и вдохновения».
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