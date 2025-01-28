«Мостик между историческим наследием и модой». Краснодарский музей выпустил броши с элементами дореволюционных изразцовых печей
В художественном музее им. Коваленко появились необычные сувениры в коллаборации с брендом украшений. Узнали подробности
5 декабря Краснодарский художественный музей им. Коваленко сообщил, что выпустил броши с изображением орнамента каминов из залов музея. В посте говорилось, что это коллаборация с брендом украшений Соreyagi.
В пресс-службе рассказали Юга.ру, что подобное сотрудничество стало первым опытом для музея и рассказали о том, как возникла идея:
«Идея о создании брошек на основе печных изразцов родилась у младшего научного сотрудника Анастасии Дмитренко. Она предложила концепцию, которая могла бы соединить искусство с модой и одновременно привлечь внимание к музейным коллекциям».
Общепиты — музеи архитектуры:
В музее отметили, что бренд Coreyagi ранее сотрудничал с Музеем русского импрессионизма и Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина.
«После трех месяцев обсуждений и воплощения задумки в жизнь был достигнут впечатляющий результат: брошки, выполненные в стиле печных изразцов, которые стали стильным аксессуаром. Каждая из брошек — своеобразный мостик между историческим наследием и современными модными тенденциями», — рассказали в пресс-службе.
В музее решили продолжать делать создавать подобные сувениры:
«В дальнейшем планируется разработать и другие аксессуары, вдохновленные различными аспектами художественного и культурного наследия. Так, одна из идей — производство шопперов из баннеров, прошедших выставок».
Изразцовые печи находятся в здании музея им. Коваленко по улице Красной, 13. Это бывший особняк мецената Батырбека Шарданова, которое он построил в 1905 году. Есть версия, что Шарданов сам создал эскизы печей.
Центральный изразец, украшенный цветком, выполнен в стиле модерн. Флора вдохновляла архитекторов модерна. Само слово «изразец» произошло от слова «изразить», что означало «вырезать».
Как писали Юга.ру, краснодарский блогер показал, как изнутри выглядит Дом купца Лихацкого. Из оригинальных дореволюционных интерьеров сохранилась модерновая лепнина и изразцовая печь.