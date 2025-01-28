«Мостик между историческим наследием и модой». Краснодарский музей выпустил броши с элементами дореволюционных изразцовых печей

В художественном музее им. Коваленко появились необычные сувениры в коллаборации с брендом украшений. Узнали подробности

5 декабря Краснодарский художественный музей им. Коваленко сообщил, что выпустил броши с изображением орнамента каминов из залов музея. В посте говорилось, что это коллаборация с брендом украшений Соreyagi.

В пресс-службе рассказали Юга.ру, что подобное сотрудничество стало первым опытом для музея и рассказали о том, как возникла идея: «Идея о создании брошек на основе печных изразцов родилась у младшего научного сотрудника Анастасии Дмитренко. Она предложила концепцию, которая могла бы соединить искусство с модой и одновременно привлечь внимание к музейным коллекциям».

© Скриншоты фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»

Общепиты — музеи архитектуры: Какие кафе и магазины Краснодара прячут изразцовые печи, советскую мозаику и детские маскароны

В музее отметили, что бренд Coreyagi ранее сотрудничал с Музеем русского импрессионизма и Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина. «После трех месяцев обсуждений и воплощения задумки в жизнь был достигнут впечатляющий результат: брошки, выполненные в стиле печных изразцов, которые стали стильным аксессуаром. Каждая из брошек — своеобразный мостик между историческим наследием и современными модными тенденциями», — рассказали в пресс-службе.



В музее решили продолжать делать создавать подобные сувениры:



«В дальнейшем планируется разработать и другие аксессуары, вдохновленные различными аспектами художественного и культурного наследия. Так, одна из идей — производство шопперов из баннеров, прошедших выставок».

Изразцовые печи находятся в здании музея им. Коваленко по улице Красной, 13. Это бывший особняк мецената Батырбека Шарданова, которое он построил в 1905 году. Есть версия, что Шарданов сам создал эскизы печей.



Центральный изразец, украшенный цветком, выполнен в стиле модерн. Флора вдохновляла архитекторов модерна. Само слово «изразец» произошло от слова «изразить», что означало «вырезать».