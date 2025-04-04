Художница и мастерица открыли в Краснодаре новое арт-пространство «Дом». Где оно и что там можно будет делать

В Краснодаре 6 апреля откроется новое арт-пространство. Пройдут мастер-классы по рисованию и рукоделию, квартирник и розыгрыши

Краснодарская художница Евгения Бережкова рассказала Юга.ру об открытии 6 апреля нового арт-пространства. Внутри расположился магазин сувениров, созданных художницей под брендом Jony Sketching. Это авторские открытки, значки, шоперы, футболки и другие вещи с узнаваемыми местами Краснодара и деталями исторических зданий. Сувениры также можно найти в местных музеях, книжных, кофейнях и творческих пространствах. На открытках Jony Sketching изображены Дом книги, здание бывшей гостиницы «Централь», Мавританский дом, Александровская арка на улице Красной, ворота Карамон в Японском саду, цветущий шалфей и скульптура «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» и другие знаковые локации и объекты.

© Фото Евгении Бережковой

© Фото Евгении Бережковой

© Фото Евгении Бережковой

Соседнюю комнату занимает мастерская рукодельницы Софии Левченко, где будут проходить творческие мастер-классы по шитью, плетению, вязанию, вышивке и созданию предметов для дома. «Идея пришла еще осенью 2022 года после нескольких маркетов и попыток продаж своего товара. Маркеты нам казались несправедливыми, потому что начинающим мастерам слишком дорого в них участвовать и поэтому сложно развиваться. Мы решили создать свое пространство, фестиваль, маркет, где тепло и уютно и рады даже начинающим мастерам. Рады каждому, как дома», — рассказала Евгения. Создательницы пространства называют его «Домом». В дальнейшем они планируют проводить маркеты местных авторов, в том числе во дворике возле здания. «Дом — это для всех, дома тепло, уютно, согреют и накормят, дома можно найти изделия местных мастериц известных и не очень, дома можно делать что захотите: шить, вязать, рисовать, читать, покупать, продавать, отдыхать», — добавила художница.

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В день открытия пройдет несколько мастер-классов за донейшн : с 12:00 до 13:30 — по изготовлению ловца снов;

с 13:30 до 14:30 — по аромадизайну для дома;

с 14:30 до 16:00 — по рисованию открыток карандашами, линерами, маркерами, акварелью или пастелью;

с 15:00 до 15:30 — по ораторскому искусству. Что еще в программе: с 18:00 до 19:00 — презентация пространства и будущих проектов;

с 19:00 до 20:00 — квартирник с гитарами и укулеле;

с 12:00 до 20:00 — беспроигрышная лотерея, фотозона с фотографом, маркет авторских товаров. В день открытия, 6 апреля, пространство будет работать с 12:00 до 20:00. Вход свободный. Оно находится по улице Коммунаров, 136, на квартале между улицами Горького и Пашковской.