Художница и мастерица открыли в Краснодаре новое арт-пространство «Дом». Где оно и что там можно будет делать

Краснодарский край

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  • © Фото Евгении Бережковой
    © Фото Евгении Бережковой

В Краснодаре 6 апреля откроется новое арт-пространство. Пройдут мастер-классы по рисованию и рукоделию, квартирник и розыгрыши

Краснодарская художница Евгения Бережкова рассказала Юга.ру об открытии 6 апреля нового арт-пространства.

Внутри расположился магазин сувениров, созданных художницей под брендом Jony Sketching. Это авторские открытки, значки, шоперы, футболки и другие вещи с узнаваемыми местами Краснодара и деталями исторических зданий. Сувениры также можно найти в местных музеях, книжных, кофейнях и творческих пространствах. 

На открытках Jony Sketching изображены Дом книги, здание бывшей гостиницы «Централь», Мавританский дом, Александровская арка на улице Красной, ворота Карамон в Японском саду, цветущий шалфей и скульптура «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» и другие знаковые локации и объекты.

  • © Фото Евгении Бережковой
    © Фото Евгении Бережковой
  • © Фото Евгении Бережковой
    © Фото Евгении Бережковой
  • © Фото Евгении Бережковой
    © Фото Евгении Бережковой

Соседнюю комнату занимает мастерская рукодельницы Софии Левченко, где будут проходить творческие мастер-классы по шитью, плетению, вязанию, вышивке и созданию предметов для дома.

«Идея пришла еще осенью 2022 года после нескольких маркетов и попыток продаж своего товара. Маркеты нам казались несправедливыми, потому что начинающим мастерам слишком дорого в них участвовать и поэтому сложно развиваться. Мы решили создать свое пространство, фестиваль, маркет, где тепло и уютно и рады даже начинающим мастерам. Рады каждому, как дома»— рассказала Евгения. 

Создательницы пространства называют его «Домом». В дальнейшем они планируют проводить маркеты местных авторов, в том числе во дворике возле здания.

«Дом — это для всех, дома тепло, уютно, согреют и накормят, дома можно найти изделия местных мастериц известных и не очень, дома можно делать что захотите: шить, вязать, рисовать, читать, покупать, продавать, отдыхать»— добавила художница.

От выставки до барахолки:

В день открытия пройдет несколько мастер-классов за донейшн:

  • с 12:00 до 13:30 — по изготовлению ловца снов;
  • с 13:30 до 14:30 — по аромадизайну для дома;
  • с 14:30 до 16:00 — по рисованию открыток карандашами, линерами, маркерами, акварелью или пастелью;
  • с 15:00 до 15:30 — по ораторскому искусству.

Что еще в программе:

  • с 18:00 до 19:00 — презентация пространства и будущих проектов;
  • с 19:00 до 20:00 — квартирник с гитарами и укулеле;
  • с 12:00 до 20:00 — беспроигрышная лотерея, фотозона с фотографом, маркет авторских товаров. 

В день открытия, 6 апреля, пространство будет работать с 12:00 до 20:00. Вход свободный. Оно находится по улице Коммунаров, 136, на квартале между улицами Горького и Пашковской.

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