В Краснодаре состоится премьера спектакля «Бабушкин сон»

Взрослые дети слетаются с разных концов мира к матери, но она не помнит, где спрятала чемодан с наличными. Одиночество пожилой женщины и ее желание объединить родственников стали главной темой постановки.

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 26-27 апреля премьерные показы спектакля «Бабушкин сон» по мотивам одноименной пьесы Леона Агулянского. Это итоговая работа базового актерского курса ACT. LAB 22.

«Во время поиска прорастают личные трагедии героев: невостребованность, одиночество, преданная любовь. Каждый получает возможность круто изменить судьбу и прикоснуться к счастью. Как распорядятся герои этими возможностями — узнаем совсем скоро», — рассказали организаторы.

Режиссером спектакля выступила Инна Перепелина.

Начало показов в 19:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.