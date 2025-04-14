В Краснодаре состоится премьера спектакля «Бабушкин сон»

Краснодарский край

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  • © Фото wayhomestudio, сайт freepik.com
    © Фото wayhomestudio, сайт freepik.com

Краснодарцы смогут оценить постановку по мотивам одноименной пьесы Леона Агулянского (16+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 26-27 апреля премьерные показы спектакля «Бабушкин сон» по мотивам одноименной пьесы Леона Агулянского. Это итоговая работа базового актерского курса ACT. LAB 22.

Взрослые дети слетаются с разных концов мира к матери, но она не помнит, где спрятала чемодан с наличными. Одиночество пожилой женщины и ее желание объединить родственников стали главной темой постановки.

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«Во время поиска прорастают личные трагедии героев: невостребованность, одиночество, преданная любовь. Каждый получает возможность круто изменить судьбу и прикоснуться к счастью. Как распорядятся герои этими возможностями — узнаем совсем скоро», — рассказали организаторы.

Режиссером спектакля выступила Инна Перепелина.

Начало показов в 19:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, проект «Культурные люди» 19 апреля покажет в Краснодаре спектакль «Мой маленький папа», созданный на основе реальных диалогов.

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В Краснодаре состоится премьера спектакля «Бабушкин сон»
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