Концерты, мастер-классы, лекции, читка пьесы. В Краснодаре пройдет фестиваль локальной культуры «Дом»

Запланированы лекции, воркшопы и открытые разговоры с людьми искусства, бизнеса и социальной активности. Музыкальный проект «Слушай Краснодар» соберет на одной сцене поэтов и вокально-инструментальных исполнителей.

Также в программе мастер-классы для взрослых и детей, театральные импровизации, танцевальные шоу, читка пьесы Марины Брутян «Все не так просто» и многое другое.

«Дом» — это фестиваль, который докажет: Краснодар — город с душой, а локальная культура живет и развивается прямо здесь и сейчас», — рассказали организаторы.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 18:00 по улице Красной, 43. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.