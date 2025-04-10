Концерты, мастер-классы, лекции, читка пьесы. В Краснодаре пройдет фестиваль локальной культуры «Дом»
В Краснодаре состоится фестиваль локальной культуры «Дом». Узнали программу (6+)
Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 12-13 апреля фестиваль локальной культуры «Дом».
Запланированы лекции, воркшопы и открытые разговоры с людьми искусства, бизнеса и социальной активности. Музыкальный проект «Слушай Краснодар» соберет на одной сцене поэтов и вокально-инструментальных исполнителей.
Фильмы, выставка, мастер-классы по владению казачьей шашкой:
Также в программе мастер-классы для взрослых и детей, театральные импровизации, танцевальные шоу, читка пьесы Марины Брутян «Все не так просто» и многое другое.
«Дом» — это фестиваль, который докажет: Краснодар — город с душой, а локальная культура живет и развивается прямо здесь и сейчас», — рассказали организаторы.
Фестиваль пройдет с 12:00 до 18:00 по улице Красной, 43. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12-13 апреля пройдут лекции о любовниках императрицы Екатерины II.