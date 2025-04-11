Экскурсии, мастер-классы, спектакли. В «Атамани» пройдут Вербные выходные
В этнокомплексе 12-13 апреля будут отмечать Вербное воскресенье
Выставочный комплекс «Атамань» анонсировал программу на Вербное воскресенье. Праздничные гуляния пройдут 12-13 апреля.
Гостей ждут тематические экскурсии, реконструкции старинных обрядов, анимационные программы и представления этнографического кукольного театра. Кроме того, запланированы кулинарные мастер-классы. Все желающие смогут научиться украшать куличи по старинным рецептам и расписывать яйца традиционными узорами.
Фильмы, выставка, мастер-классы по владению казачьей шашкой:
Вербное воскресенье посвящено торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Относится к переходящим праздникам, его дата зависит от даты Пасхи. Вербное воскресенье отмечают не только православные, но и католики и представители протестантских деноминаций. В Италии событие встречают веточками оливы, во Франции — апельсина, в Восточной Европе — высушенными цветами, а в южных странах — ветвями пальмы.
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по улице Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
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