Экскурсии, мастер-классы, спектакли. В «Атамани» пройдут Вербные выходные

Гостей ждут тематические экскурсии, реконструкции старинных обрядов, анимационные программы и представления этнографического кукольного театра. Кроме того, запланированы кулинарные мастер-классы. Все желающие смогут научиться украшать куличи по старинным рецептам и расписывать яйца традиционными узорами.

Вербное воскресенье посвящено торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Относится к переходящим праздникам, его дата зависит от даты Пасхи. Вербное воскресенье отмечают не только православные, но и католики и представители протестантских деноминаций. В Италии событие встречают веточками оливы, во Франции — апельсина, в Восточной Европе — высушенными цветами, а в южных странах — ветвями пальмы.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по улице Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.