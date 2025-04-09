Фильмы, выставка, мастер-классы по владению казачьей шашкой. Краснодарская «Болгария» представила афишу бесплатных событий апреля
Жителей и гостей Краснодара приглашают на бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария» (0+)
Молодежный центр «Болгария» анонсировал на апрель бесплатные мероприятия. Посетителей ждут показы советских фильмов, мастер-классы по сценической фланкировке и выставка.
Расписание событий:
- 12 апреля в 11:00 — показ фильма «Каменный цветок» 1946 года;
- 17 и 25 апреля в 16:00 — мастер-класс по сценической фланкировке казачьей шашкой;
- 19 апреля в 14:00 — показ фильма «Полет на Луну» 1946 года.
От сибирского интерната до Голливуда:
Кроме того, горожане смогут посетить выставку «Путешествие к звездам», приуроченную ко Дню космонавтики. Экспозиция будет работать до 24 апреля.
Напомним, 28 сентября 2024 года власти Краснодара открыли молодежный центр «Болгария» с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертным залом.
С 2004 года кинотеатр арендовала сеть «Монитор». В декабре 2020 года мэрия Краснодара решила не продлевать аренду и закрыла кинотеатр на ремонт.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 6 апреля открылось новое арт-пространство «Дом». Оно находится по улице Коммунаров, 136, между Горького и Пашковской.