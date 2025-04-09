Фильмы, выставка, мастер-классы по владению казачьей шашкой. Краснодарская «Болгария» представила афишу бесплатных событий апреля

Краснодарский край

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  • Молодежный центр «Болгария» © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара, krd.ru
    Молодежный центр «Болгария» © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара, krd.ru

Жителей и гостей Краснодара приглашают на бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария» (0+)

Молодежный центр «Болгария» анонсировал на апрель бесплатные мероприятия. Посетителей ждут показы советских фильмов, мастер-классы по сценической фланкировке и выставка.

Расписание событий:

  • 12 апреля в 11:00 — показ фильма «Каменный цветок» 1946 года;
  • 17 и 25 апреля в 16:00 — мастер-класс по сценической фланкировке казачьей шашкой;
  • 19 апреля в 14:00 — показ фильма «Полет на Луну» 1946 года.

От сибирского интерната до Голливуда:

Кроме того, горожане смогут посетить выставку «Путешествие к звездам», приуроченную ко Дню космонавтики. Экспозиция будет работать до 24 апреля.

Напомним, 28 сентября 2024 года власти Краснодара открыли молодежный центр «Болгария» с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертным залом.

С 2004 года кинотеатр арендовала сеть «Монитор». В декабре 2020 года мэрия Краснодара решила не продлевать аренду и закрыла кинотеатр на ремонт.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 6 апреля открылось новое арт-пространство «Дом». Оно находится по улице Коммунаров, 136, между Горького и Пашковской.

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Фильмы, выставка, мастер-классы по владению казачьей шашкой. Краснодарская «Болгария» представила афишу бесплатных событий апреля
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