Фильмы, выставка, мастер-классы по владению казачьей шашкой. Краснодарская «Болгария» представила афишу бесплатных событий апреля

Жителей и гостей Краснодара приглашают на бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария» (0+)

Молодежный центр «Болгария» анонсировал на апрель бесплатные мероприятия. Посетителей ждут показы советских фильмов, мастер-классы по сценической фланкировке и выставка.

От сибирского интерната до Голливуда:

Кроме того, горожане смогут посетить выставку «Путешествие к звездам», приуроченную ко Дню космонавтики. Экспозиция будет работать до 24 апреля.

Напомним, 28 сентября 2024 года власти Краснодара открыли молодежный центр «Болгария» с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертным залом.

С 2004 года кинотеатр арендовала сеть «Монитор». В декабре 2020 года мэрия Краснодара решила не продлевать аренду и закрыла кинотеатр на ремонт.