Аэропорт Сочи назвал российские и иностранные авиакомпании, которые реже всего задерживают рейсы
Сочинский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании
10 апреля аэропорт Сочи подвел итоги пунктуальности авиакомпаний по итогам первого квартала 2025 года. Уточняется, что рейс считается пунктуальным, если прибыл не позднее 15 минут от времени, указанного в расписании.
Воздушная гавань курорта разделила российских перевозчиков на три категории, в зависимости от частоты выполнения рейсов и количества привезенных пассажиров.
Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание:
Самыми пунктуальными российскими авиакомпаниями в категории свыше 100 тыс. пассажиров на прилет стали «Аэрофлот», «Победа» и «Россия». В группе от 50 до 100 тыс. пассажиров — «Икар», Nordwind и S7 Airlines, в классе меньше 50 тыс. пассажиров — NordStar, «ЮТэйр» и «ИрАэро».
Самыми пунктуальными иностранными авиакомпания стали Uzbekistan Airways, Armenian Airlines и FlyOne Armenia.
Среди российских перевозчиков в рейтинге не оказалось авиакомпаний «Азимут», Nordwind Airlines, «Уральские авиалинии», «Ред Вингс».
Как писали Юга.ру, сербская авиакомпания возобновила прямые рейсы по маршруту Сочи — Белград.