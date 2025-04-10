Аэропорт Сочи назвал российские и иностранные авиакомпании, которые реже всего задерживают рейсы

10 апреля аэропорт Сочи подвел итоги пунктуальности авиакомпаний по итогам первого квартала 2025 года. Уточняется, что рейс считается пунктуальным, если прибыл не позднее 15 минут от времени, указанного в расписании.

Воздушная гавань курорта разделила российских перевозчиков на три категории, в зависимости от частоты выполнения рейсов и количества привезенных пассажиров.