Сербская авиакомпания возобновила прямые рейсы по маршруту Сочи – Белград. Сколько стоят билеты?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Из Сочи снова можно улететь в Белград. Прямые рейсы будут выполняться два раза в неделю

31 марта аэропорт Сочи сообщил о возобновлении полетной программы в Сербию. Авиакомпании Air Serbia будет совершать полеты по маршруту Сочи — Белград — Сочи дважды в неделю.

Из российского курорта вылеты будут по понедельникам в 18:10 и по пятницам в 14:35 на самолете Airbus A319, рассчитанном на 144 пассажирских места. Время в пути составляет 2 часа 50 минут.

Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание:

На сайте Air Serbia стоимость билета из Сочи в Белград на 4 апреля составляет от 475 евро (43 тыс. 514 рублей по курсу на 1 апреля). На популярном сервисе по поиску билетов — 46 тыс. 910 рублей без багажа.

Из Сербии вылеты тоже будут по понедельникам в 17:20 и по пятницам в 13:45. Обратный путь будет быстрее — 2 часа 30 минут.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), Air Serbia работала на направлении Сочи — Белград с июня 2022 по январь 2025 года. Самолеты совершили 345 рейсов и перевезли больше 80 тыс. пассажиров.

  • © Скриншот с сайта booking.airserbia.com
    © Скриншот с сайта booking.airserbia.com
  • © Скриншот с сайта www.aviasales.ru
    © Скриншот с сайта www.aviasales.ru

Как писали Юга.ру, в аэропорту Минвод могут появиться прямые рейсы в Таиланд, Вьетнам, Индию и на Шри-Ланку.

Авиация Аэропорты отдых путешествия Развлечения Сочи Транспорт

Новости

Сербская авиакомпания возобновила прямые рейсы по маршруту Сочи – Белград. Сколько стоят билеты?
В центре Краснодара больше 100 домов останутся без света. Это не первоапрельская шутка
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Медея»
Хамелеон рок-музыки. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Дэвида Боуи
Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о судебных поединках
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн

Лента новостей

В центре Краснодара больше 100 домов останутся без света
Сегодня, 10:30
В центре Краснодара больше 100 домов останутся без света
Это не первоапрельская шутка
«Управленческая преемственность на Кубани выглядит демонстративной»
Вчера, 18:13
«Управленческая преемственность на Кубани выглядит демонстративной»
Интервью с Александром Кыневым, автором книги «Кто и как управляет регионами России»
В Краснодаре нашли подрядчика для ремонта Тургеневского моста, но это не точно
Вчера, 15:33
В Краснодаре нашли подрядчика для ремонта Тургеневского моста, но это не точно
Рассказываем подробности

Реклама на сайте