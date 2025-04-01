Сербская авиакомпания возобновила прямые рейсы по маршруту Сочи – Белград. Сколько стоят билеты?

Из Сочи снова можно улететь в Белград. Прямые рейсы будут выполняться два раза в неделю

Из российского курорта вылеты будут по понедельникам в 18:10 и по пятницам в 14:35 на самолете Airbus A319, рассчитанном на 144 пассажирских места. Время в пути составляет 2 часа 50 минут.

31 марта аэропорт Сочи сообщил о возобновлении полетной программы в Сербию. Авиакомпании Air Serbia будет совершать полеты по маршруту Сочи — Белград — Сочи дважды в неделю.

На сайте Air Serbia стоимость билета из Сочи в Белград на 4 апреля составляет от 475 евро (43 тыс. 514 рублей по курсу на 1 апреля). На популярном сервисе по поиску билетов — 46 тыс. 910 рублей без багажа.

Из Сербии вылеты тоже будут по понедельникам в 17:20 и по пятницам в 13:45. Обратный путь будет быстрее — 2 часа 30 минут.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), Air Serbia работала на направлении Сочи — Белград с июня 2022 по январь 2025 года. Самолеты совершили 345 рейсов и перевезли больше 80 тыс. пассажиров.