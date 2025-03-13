Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание. Какие рейсы возобновят и запустят в 2025 году?
В аэропорту Сочи 30 марта начнется летний сезон. В какие города России и какие страны можно улететь?
12 марта пресс-служба аэропорта Сочи рассказала о полетной программе на летний сезон 2025 года, который стартует 30 марта.
Летом и весной в сочинском аэропорту будет 84 направления — 57 внутри России и 27 за рубеж. С апреля запустят новые рейсы в Орск и Волгоград, летать будет авиакомпания Nordwind.
Также с апреля-мая возобновятся полеты в Архангельск, Абакан, Мурманск, Элисту, Владикавказ, Ханты-Мансийск и Петрозаводск. В Москву появится до 40 рейсов в сутки, добавили в АТОР.
Из Сочи запустят прямые рейсы в Абу-Даби:
В аэропорту обещают, что летний сезон 2025 года станет «рекордным по количеству международных рейсов». В Турцию будет 15 рейсов в день — восемь в Стамбул и семь в Анталью. В Ереван запланировано до 5 рейсов в день. Много самолетов полетит в Египет и Грузию — до 4 рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и 10 и 7 рейсов в Тбилиси и Батуми.
Появятся и новые международные рейсы. С 29 мая из Сочи запустят прямые рейсы в Абу-Даби, самолет будет летать три раза в неделю. С 26 июня появится прямой самолет до Кувейта, а с 27 июня — до города Шарджа. Также со 2 июня возобновятся рейсы в столицу королевства Бахрейн — Манаму.
«В 2025 году ожидается дальнейшее развитие авиасообщения со странами Персидского залива и другими регионами мира», — добавили в пресс-службе.
Как писали Юга.ру, в аэропорту Минвод могут появиться прямые рейсы в Таиланд, Вьетнам, Индию и на Шри-Ланку.