Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание. Какие рейсы возобновят и запустят в 2025 году?

В аэропорту Сочи 30 марта начнется летний сезон. В какие города России и какие страны можно улететь?

12 марта пресс-служба аэропорта Сочи рассказала о полетной программе на летний сезон 2025 года, который стартует 30 марта.

Летом и весной в сочинском аэропорту будет 84 направления — 57 внутри России и 27 за рубеж. С апреля запустят новые рейсы в Орск и Волгоград, летать будет авиакомпания Nordwind.

Также с апреля-мая возобновятся полеты в Архангельск, Абакан, Мурманск, Элисту, Владикавказ, Ханты-Мансийск и Петрозаводск. В Москву появится до 40 рейсов в сутки, добавили в АТОР.