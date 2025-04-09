Разгар клещей. В Краснодаре закроют Ботанический сад для обработки от насекомых

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 10 апреля с 8:00 до 17:00 Ботанический сад имени Косенко закроют для посещения. Территорию будут обрабатывать от насекомых.



7 апреля краснодарцы пожаловались в соцсетях на обилие клещей в дендрарии:



«Сегодня вернулись из Ботанического сада и сняли с одежды и собаки 20 клещей».



«Да, там сейчас разгар клещей».



«Ребенок на одежде принес пять клещей, в траве не валялся».



«Гуляли в выходные, клещи сыпятся прям с деревьев. Пришла домой и обнаружила на себе, уже присосался».