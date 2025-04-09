Разгар клещей. В Краснодаре закроют Ботанический сад для обработки от насекомых
В краснодарском Ботаническом саду будут травить клещей. Парк на один день закроют для посещения
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 10 апреля с 8:00 до 17:00 Ботанический сад имени Косенко закроют для посещения. Территорию будут обрабатывать от насекомых.
7 апреля краснодарцы пожаловались в соцсетях на обилие клещей в дендрарии:
«Сегодня вернулись из Ботанического сада и сняли с одежды и собаки 20 клещей».
«Да, там сейчас разгар клещей».
«Ребенок на одежде принес пять клещей, в траве не валялся».
«Гуляли в выходные, клещи сыпятся прям с деревьев. Пришла домой и обнаружила на себе, уже присосался».
Отметим, что обработать Ботанический сад от насекомых решили после массовых гуляний жителей. В выходные, 5 и 6 апреля, множество людей приехали в дендрарий, чтобы полюбоваться распустившимися тюльпанами.
Однако не все бережно отнеслись к растениями. В соцсетях опубликовали кадры сорванных и вытоптанных цветов:
Как писали Юга.ру, в соцсетях завирусились ролики с поеданием тюльпанов. Кубанские врачи рассказали, почему это опасно.