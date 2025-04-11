Краснодарцев приглашают обсудить брежневский период застоя

В Краснодаре состоится лекция о периоде правления Леонида Брежнева (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: застой под маской развитого социализма». Встреча пройдет 12 апреля.

Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

Время правления Леонида Брежнева часто называют периодом застоя. Оно характеризуется устойчивым снижением темпов экономического роста и ухудшением динамики производительности труда при отсутствии каких-либо серьезных потрясений в политической жизни страны.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.