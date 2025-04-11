Краснодарцев приглашают обсудить брежневский период застоя

Краснодарский край

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  • Л.И. Брежнев после выступления на Торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ, посвящённом 50-летию Ленинского комсомола. Дворец съездов, 25 октября 1968 года © Фото доступно по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
    Л.И. Брежнев после выступления на Торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ, посвящённом 50-летию Ленинского комсомола. Дворец съездов, 25 октября 1968 года © Фото доступно по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В Краснодаре состоится лекция о периоде правления Леонида Брежнева (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: застой под маской развитого социализма». Встреча пройдет 12 апреля.

Программа:

  • почему превосходство над другими странами в объемах производства не делало советскую экономику лучше, а население благополучнее;
  • как изменились психология и поведение чиновников и при чем тут цитаты из классиков марксизма-ленинизма;
  • какие альтернативы официальному курсу предлагали диссиденты;
  • сколько длилось типичное заседание Политбюро;
  • сколько аплодисментов за одно выступление мог заработать Брежнев.

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Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

Время правления Леонида Брежнева часто называют периодом застоя. Оно характеризуется устойчивым снижением темпов экономического роста и ухудшением динамики производительности труда при отсутствии каких-либо серьезных потрясений в политической жизни страны.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12-13 апреля пройдут лекции о том, как устроено классическое и современное искусство.

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