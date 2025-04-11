Краснодарцев приглашают обсудить брежневский период застоя
В Краснодаре состоится лекция о периоде правления Леонида Брежнева (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: застой под маской развитого социализма». Встреча пройдет 12 апреля.
Программа:
- почему превосходство над другими странами в объемах производства не делало советскую экономику лучше, а население благополучнее;
- как изменились психология и поведение чиновников и при чем тут цитаты из классиков марксизма-ленинизма;
- какие альтернативы официальному курсу предлагали диссиденты;
- сколько длилось типичное заседание Политбюро;
- сколько аплодисментов за одно выступление мог заработать Брежнев.
Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.
Время правления Леонида Брежнева часто называют периодом застоя. Оно характеризуется устойчивым снижением темпов экономического роста и ухудшением динамики производительности труда при отсутствии каких-либо серьезных потрясений в политической жизни страны.
Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12-13 апреля пройдут лекции о том, как устроено классическое и современное искусство.