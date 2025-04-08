Отели Анапы начали снижать цены из-за «негативного инфофона с мазутом». Наибольшие скидки — на отдых в июне
Туроператоры сообщили о снижении цен на отдых в отелях Анапы летом 2025 года
8 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что отели Анапы начали снижать цены на проживание, максимальные скидки зафиксировали на отдых в июне.
По мнению экспертов, это произошло из-за падения спроса, на который влияет «негативный инфофон с мазутом».
Вместо Анапы туристы стали бронировать Геленджик:
По данным исследования BUTLER Hospitality, сильнее подешевели двухзвездочные отели — в среднем на 13,8%. В июне цена снизилась на 18,5%, в июле — на 14,9%, в августе — на 12,6%, а в сентябре — на 9,1%. Цены рассчитывали с учетом питания.
По словам экспертов, именно бюджетные отели терпят больше всего убытков. В отелях такой категории чаще нет бассейнов, чтобы привлечь туристов, им приходится снижать цены.
Цены на проживание с питанием в отелях категории 3 звезды на июнь снизились на 4,9%, в июле — 0,1%, в августе — на 2,5%. При этом бронирования на сентябрь подорожали на 9,1%.
Меньше всего цены упали в отелях категории 4 звезды. Бронирования на июнь подешевели на 3,3%, а в августе — на 1,4%. На июль цены не изменились, а на сентябрь подорожали на 17,3%.
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Эксперты отметили, что наблюдается отложенный спрос. По их мнению, туристы надеются, что к осени ситуация с ликвидацией разлива нефти прояснится, выбросы мазута прекратятся, а пляжи полностью очистят.
Как писали Юга.ру, курорт «Новая Анапа» хотят начать строить в 2026 году, несмотря на произошедшую экологическую катастрофу.