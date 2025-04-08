Отели Анапы начали снижать цены из-за «негативного инфофона с мазутом». Наибольшие скидки — на отдых в июне

Туроператоры сообщили о снижении цен на отдых в отелях Анапы летом 2025 года

По мнению экспертов, это произошло из-за падения спроса, на который влияет «негативный инфофон с мазутом».

8 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила , что отели Анапы начали снижать цены на проживание, максимальные скидки зафиксировали на отдых в июне.

По данным исследования BUTLER Hospitality, сильнее подешевели двухзвездочные отели — в среднем на 13,8%. В июне цена снизилась на 18,5%, в июле — на 14,9%, в августе — на 12,6%, а в сентябре — на 9,1%. Цены рассчитывали с учетом питания.

По словам экспертов, именно бюджетные отели терпят больше всего убытков. В отелях такой категории чаще нет бассейнов, чтобы привлечь туристов, им приходится снижать цены.

Цены на проживание с питанием в отелях категории 3 звезды на июнь снизились на 4,9%, в июле — 0,1%, в августе — на 2,5%. При этом бронирования на сентябрь подорожали на 9,1%.