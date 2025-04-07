19% россиян используют нейросети для подготовки резюме — опрос

Вся Россия

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  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

На популярном сервисе поиска работы появилась функция доработки резюме с помощью искусственного интеллекта

Авито Работа внедрила собственную языковую модель A-Vibe. Теперь при заполнении резюме в разделе «Обязанности» пользователь может использовать кнопку «Улучшить текст». Нейросеть исправляет ошибки, дополняет и структурирует введенные данные. Соискатель может корректировать текст через «Переписать» или вернуться к оригиналу, нажав «Назад».

A-Vibe и A-Vision — генеративные модели Авито. Эти технологии уже применяют на различных сервисах платформы, например, для создания описаний товаров и общения с покупателями в мессенджере. До конца года компания планирует внедрить еще 20 новых сценариев использования своих ИИ-решений.

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По данным Авито Работы, многим соискателям сложно качественно презентовать опыт работы: им не всегда ясно, какие обязанности и достижения указать, и как сделать это убедительно для работодателей. Опрос 8 000 работающих россиян показал, что 19% использовали ИИ и нейросети при поиске работы, из них 70% отметили значительное упрощение процесса. В основном технологии применяли для подготовки резюме (24%) и портфолио (22%).

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«Поддержка ИИ уже получила позитивный отклик от кандидатов: за две недели тестирования инструмента количество резюме на платформе выросло почти на 3%, а средний объем описания обязанностей увеличился в 1,5 раза», — отметил Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

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