В Краснодаре откроют греческий культурный центр. На фасаде здания появился огромный мурал
В центре Краснодара 12 апреля откроется греческий культурный центр
Греческое общество Краснодара сообщило, что 12 апреля в центре города откроется греческий культурный центр. Он разместился в здании по улице Коммунаров, 84.
В центре планируют проводить научные конференции, выставки, мастер-классы, кинопоказы и лекции, посвященные греческой культуре, истории и традициям.
«Мы верим, что это будет место, где люди смогут встречаться, общаться и наслаждаться греческой атмосферой», — отметили представители греческого общества.
На фасаде Татьяна и Андрей Кожуро создали мурал по картине художницы Нины Иоанниди. Здание украшают морское побережье, танцующие грации, гончар и образ Акрополя. Один из сюжетов — мужчина учит мальчика играть на понтийской лире. Он символизирует передачу традиций.
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В честь открытия пройдет несколько мероприятий:
12 апреля
- 11:00 — торжественное открытие центра и концерт. Вход свободный;
- 17:00 — круглый стол на тему «Греки Причерноморья: многовековой путь от прошлого к будущему». Участие по записи.
13 апреля
- 10:00 — экскурсия «Греческий след в архитектуре Краснодара». Участие по записи;
- 17:00 — концерт братьев Цахуридис и Сарины Кросс. Заказ билетов по телефону +7 (928) 042-45-32.
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