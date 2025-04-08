В Краснодаре откроют греческий культурный центр. На фасаде здания появился огромный мурал

Греческое общество Краснодара сообщило, что 12 апреля в центре города откроется греческий культурный центр. Он разместился в здании по улице Коммунаров, 84.



В центре планируют проводить научные конференции, выставки, мастер-классы, кинопоказы и лекции, посвященные греческой культуре, истории и традициям.



«Мы верим, что это будет место, где люди смогут встречаться, общаться и наслаждаться греческой атмосферой», — отметили представители греческого общества.

На фасаде Татьяна и Андрей Кожуро создали мурал по картине художницы Нины Иоанниди. Здание украшают морское побережье, танцующие грации, гончар и образ Акрополя. Один из сюжетов — мужчина учит мальчика играть на понтийской лире. Он символизирует передачу традиций.