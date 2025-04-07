В Краснодаре состоится премьера спектакля «Завтра, возможно»

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 13 апреля премьеру спектакля «Завтра, возможно». Герои оказываются на станции, куда приходят поезда, приплывают корабли и даже прилетают самолеты, но только к тем, кто действительно хочет уехать.

«Здесь исполняются все твои желания — любые, даже самые безумные! То, чего ты никогда бы не получил в обычной жизни или на что потратил бы бесконечное количество времени, сил и денег, оказывается доступным быстрее, чем ты успел об этом подумать», — рассказали постановщики.