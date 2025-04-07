В Краснодаре состоится премьера спектакля «Завтра, возможно»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцев приглашают оценить спектакль, посвященный желаниям (16+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 13 апреля премьеру спектакля «Завтра, возможно». Герои оказываются на станции, куда приходят поезда, приплывают корабли и даже прилетают самолеты, но только к тем, кто действительно хочет уехать.

«Здесь исполняются все твои желания — любые, даже самые безумные! То, чего ты никогда бы не получил в обычной жизни или на что потратил бы бесконечное количество времени, сил и денег, оказывается доступным быстрее, чем ты успел об этом подумать», — рассказали постановщики.

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Кто-то смирился, кто-то получает удовольствие от доступной роскоши, кто-то пытается бороться изо всех сил, чтобы верунуться домой. Зрители узнают, покинет ли кто-нибудь эту волшебную станцию.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 1000 рублей. Спектакль покажут в арт-пространстве «Маяк» по улице Красной, 100. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 апреля состоится премьера спектакля «Носорог».

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В Краснодаре состоится премьера спектакля «Завтра, возможно»
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