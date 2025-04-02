Притча о человеке и человечестве. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Носорог»

Действие происходит в уютном и тихом городке. Жизнь в нем течет очень неторопливо: из музыкального автомата льется негромкий шансон, пара джентльменов за столиком в кафе ведут разговор.

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 12 апреля премьеру спектакля «Носорог». Как рассказали организаторы, это постановка о конформизме, одиночестве, неоднозначности и смехотворности человеческого бытия.

Размеренная жизнь нарушается сообщением о том, что в городе появился носорог. Постепенно в это животное превращаются все жители городка. И только один не поддается всеобщей метаморфозе.

Начало в 20:30. Входной билет стоит 1100 рублей. Спектакль покажут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100. Подробности уточняйте у организаторов.