Притча о человеке и человечестве. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Носорог»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцев приглашают оценить спектакль о конформизме, одиночестве, неоднозначности и смехотворности бытия (12+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 12 апреля премьеру спектакля «Носорог». Как рассказали организаторы, это постановка о конформизме, одиночестве, неоднозначности и смехотворности человеческого бытия.

Действие происходит в уютном и тихом городке. Жизнь в нем течет очень неторопливо: из музыкального автомата льется негромкий шансон, пара джентльменов за столиком в кафе ведут разговор.

Краснодарский «Один театр» поставит спектакль «Правда»:

Размеренная жизнь нарушается сообщением о том, что в городе появился носорог. Постепенно в это животное превращаются все жители городка. И только один не поддается всеобщей метаморфозе.

Начало в 20:30. Входной билет стоит 1100 рублей. Спектакль покажут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12-13 апреля пройдут премьерные показы спектакля «Медея» по мотивам одноименной пьесы Жана Ануя.

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Притча о человеке и человечестве. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Носорог»
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