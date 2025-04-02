В Краснодарском крае ухудшится погода. Синоптики обещают ливень с грозой, сильный ветер и даже град

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила , что 3 и 4 апреля на Кубани действует штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что со 2 апреля на юге России прогнозируют понижение дневных температур. Однако они будут выше климатической нормы.



«Постепенное понижение температуры будет происходить на юге европейской России. Начиная со среды дневные температуры там составят плюс 14-18 градусов, такие значения выше нормы примерно на три градуса», — отметил метеоролог.



Помимо этого, по данным МЧС Кубани, со 2 по 5 апреля в горах Сочи выше 1500 метров будет лавиноопасно.