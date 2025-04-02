В Краснодаре ввели противопожарный режим. Власти запретили разжигать костры

31 марта пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что в городе ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили разводить костер и проводить пожароопасные работы. В Краснодаре будут работать профилактические группы, в том числе по выходным и праздникам. В прошлые выходные, 29 и 30 марта, уже прошли противопожарные рейды. Одного жителя привлекли к административной ответственности за разведение костра в лесопарке.

Согласно постановлению администрации Краснодара, жителям ограничат проход и проезд на особо охраняемую природную территорию «Большой остров». Также краевому «Комитету по лесу» рекомендовали ограничить доступ граждан и въезд машин в городские леса.

На лесных территориях установят знаки, запрещающие разводить костры. Правила будут действовать до следующего постановления.

По статье 20.4 КоАП РФ, за нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы:

для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

Если жители нарушают режим в лесу, то предусмотрена ответственность по статье 8.32 КоАП РФ: