В Краснодаре ввели противопожарный режим. Власти запретили разжигать костры

Краснодарский край

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  • © Фото Harishan Kobalasingam, unsplash.com
    © Фото Harishan Kobalasingam, unsplash.com

Краснодарцам временно запретили использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы

31 марта пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили разводить костер и проводить пожароопасные работы.

В Краснодаре будут работать профилактические группы, в том числе по выходным и праздникам. В прошлые выходные, 29 и 30 марта, уже прошли противопожарные рейды. Одного жителя привлекли к административной ответственности за разведение костра в лесопарке.

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Согласно постановлению администрации Краснодара, жителям ограничат проход и проезд на особо охраняемую природную территорию «Большой остров». Также краевому «Комитету по лесу» рекомендовали ограничить доступ граждан и въезд машин в городские леса.

На лесных территориях установят знаки, запрещающие разводить костры. Правила будут действовать до следующего постановления.

По статье 20.4 КоАП РФ, за нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы:

  • для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

Если жители нарушают режим в лесу, то предусмотрена ответственность по статье 8.32 КоАП РФ:

  • для граждан — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

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Краснодар МЧС Пожароопасность Пожары

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