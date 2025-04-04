В Краснодаре состоится лекция «Фарфоровые иллюзии»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

В Краснодаре коллекционер расскажет об «обманках» из фарфора, фаянса и майолики (12+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 6 апреля лекцию «Фарфоровые иллюзии». Встречу проведет коллекционер Ирина Паршикова.

Участники узнают все о русских тромплеях из фарфора, фаянса и майолики. Паршикова расскажет историю создания обманок и покажет ненастоящую еду XIX века.

Читайте также:

Термин тромплей происходит от французского слова trompe l’oeil и означает «перехитрить глаз», «обман зрения». Первые обманки в виде овощей изготовили на Мейсенской фарфоровой мануфактуре в XVIII веке. Это были тарелки, блюда и маленькие супницы в виде артишоков и капустных листов. Затем к ним добавились и другие фарфоровые фрукты и ягоды. Позже мода на такие предметы перекочевала в Россию.

Все редкие и старинные предметы, представленные на лекции, можно трогать и фотографировать.

Лекция начнется в 12:00 по улице Красной, 15. Стоимость участия 600 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону +7 (861) 268-49-68 обязательна.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 4 апреля пройдет лекция «Запрещенное искусство. Нонконформисты в СССР. Глава I». Встреча посвящена творчеству представителей советского неофициального искусства.

Афиша Искусство Краснодар Лекции Музеи Образование События

Новости

В Ростовской области фиксируют нашествие огромных зеленых комаров
В Краснодаре сотрудник Эрмитажа расскажет о загадке Помпей
В Краснодаре состоится лекция «Фарфоровые иллюзии»
Краснодарцев приглашают на лекцию о том, кто покушался и убил императора Александра II, прозванного Освободителем
Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере Найте Шьямалане
«Гармония Востока и весны». В краснодарском Японском саду зацвели тюльпаны

Лента новостей

Реклама на сайте