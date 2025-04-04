В Краснодаре состоится лекция «Фарфоровые иллюзии»

В Краснодаре коллекционер расскажет об «обманках» из фарфора, фаянса и майолики (12+)

Участники узнают все о русских тромплеях из фарфора, фаянса и майолики. Паршикова расскажет историю создания обманок и покажет ненастоящую еду XIX века.

Термин тромплей происходит от французского слова trompe l’oeil и означает «перехитрить глаз», «обман зрения». Первые обманки в виде овощей изготовили на Мейсенской фарфоровой мануфактуре в XVIII веке. Это были тарелки, блюда и маленькие супницы в виде артишоков и капустных листов. Затем к ним добавились и другие фарфоровые фрукты и ягоды. Позже мода на такие предметы перекочевала в Россию.

Все редкие и старинные предметы, представленные на лекции, можно трогать и фотографировать.

Лекция начнется в 12:00 по улице Красной, 15. Стоимость участия 600 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону +7 (861) 268-49-68 обязательна.