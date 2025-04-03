Краснодарцев приглашают на лекцию о том, кто покушался и убил императора Александра II, прозванного Освободителем
Историк расскажет, кто желал смерти правителю-реформатору (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «Александр II: громкие покушения и одно убийство». Встреча пройдет 5 апреля.
Программа:
- кто желал смерти правителю-реформатору;
- в какой форме он был уведомлен о смертном приговоре и как отреагировал;
- почему множество покушений провалились, а последнее увенчалось успехом.
Историк Игорь Монин проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.
Александр II — российский император из династии Романовых, проводивший широкомасштабные реформы. Отменил крепостное право, за что был прозван Освободителем. Погиб в результате террористического акта, организованного «Народной волей».
Встреча состоится в кафе «Сельдерей» по улице Аэродромной, 4. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 апреля состоится лекция о творчестве британского рок-музыканта Дэвида Боуи.