Краснодарцев приглашают на лекцию о том, кто покушался и убил императора Александра II, прозванного Освободителем

Краснодарский край

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  • Александр II в своем кабинете в Зимнем дворце, фотограф С.Л. Левицкий © Изображение находится в общественном достоянии
    Александр II в своем кабинете в Зимнем дворце, фотограф С.Л. Левицкий © Изображение находится в общественном достоянии

Историк расскажет, кто желал смерти правителю-реформатору (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «Александр II: громкие покушения и одно убийство». Встреча пройдет 5 апреля.

Программа:

  • кто желал смерти правителю-реформатору;
  • в какой форме он был уведомлен о смертном приговоре и как отреагировал;
  • почему множество покушений провалились, а последнее увенчалось успехом.

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Александр II — российский император из династии Романовых, проводивший широкомасштабные реформы. Отменил крепостное право, за что был прозван Освободителем. Погиб в результате террористического акта, организованного «Народной волей».

Встреча состоится в кафе «Сельдерей» по улице Аэродромной, 4. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 апреля состоится лекция о творчестве британского рок-музыканта Дэвида Боуи.

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Краснодарцев приглашают на лекцию о том, кто покушался и убил императора Александра II, прозванного Освободителем
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