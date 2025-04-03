Краснодарцев приглашают на лекцию о том, кто покушался и убил императора Александра II, прозванного Освободителем

Историк Игорь Монин проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

Александр II — российский император из династии Романовых, проводивший широкомасштабные реформы. Отменил крепостное право, за что был прозван Освободителем. Погиб в результате террористического акта, организованного «Народной волей».

Встреча состоится в кафе «Сельдерей» по улице Аэродромной, 4. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей.