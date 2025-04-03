В Краснодаре откроется бесплатная выставка «В поисках своей линии»

Куратор Альвина Саркисова анонсировала на 5 апреля открытие выставки краснодарской художницы Inna Inmoree «В поисках своей линии». Это экспозиция о важности учиться теории искусства и иметь своего мастера, чтобы сформировать собственный стиль.

Выставка построена хронологически и позволяет зрителю проследить процесс: от первых попыток создания академических этюдов до серии работ, созданной после завершения обучения. Включенные в экспозицию архивные наброски и зарисовки перенесут зрителя в моменты учебных поисков.