В Краснодаре откроется бесплатная выставка «В поисках своей линии»

Краснодарский край

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  • Работы Inna Inmoree © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных Альвиной Саркисовой
    Работы Inna Inmoree © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных Альвиной Саркисовой

Зрители увидят работы краснодарской художницы Inna Inmoree (6+)

Куратор Альвина Саркисова анонсировала на 5 апреля открытие выставки краснодарской художницы Inna Inmoree «В поисках своей линии». Это экспозиция о важности учиться теории искусства и иметь своего мастера, чтобы сформировать собственный стиль.

Выставка построена хронологически и позволяет зрителю проследить процесс: от первых попыток создания академических этюдов до серии работ, созданной после завершения обучения. Включенные в экспозицию архивные наброски и зарисовки перенесут зрителя в моменты учебных поисков.

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«Выставка рассказывает о становлении Инны, чей путь отражает вечный вопрос: можно ли быть подлинным мастером без глубокого понимания ремесла», — рассказала Альвина Саркисова.

Выставка будет работать до 5 мая в «Одном театре» по улице Коммунаров, 268. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» 11, 12 и 13 апреля покажет новый спектакль «Правда».

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