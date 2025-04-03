В Краснодаре откроется бесплатная выставка «В поисках своей линии»
Зрители увидят работы краснодарской художницы Inna Inmoree (6+)
Куратор Альвина Саркисова анонсировала на 5 апреля открытие выставки краснодарской художницы Inna Inmoree «В поисках своей линии». Это экспозиция о важности учиться теории искусства и иметь своего мастера, чтобы сформировать собственный стиль.
Выставка построена хронологически и позволяет зрителю проследить процесс: от первых попыток создания академических этюдов до серии работ, созданной после завершения обучения. Включенные в экспозицию архивные наброски и зарисовки перенесут зрителя в моменты учебных поисков.
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«Выставка рассказывает о становлении Инны, чей путь отражает вечный вопрос: можно ли быть подлинным мастером без глубокого понимания ремесла», — рассказала Альвина Саркисова.
Выставка будет работать до 5 мая в «Одном театре» по улице Коммунаров, 268. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» 11, 12 и 13 апреля покажет новый спектакль «Правда».