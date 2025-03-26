В Краснодаре откроется выставка «Грани реализма»

Посетители увидят больше 80 живописных полотен отечественных художников, созданных в жанре реализма (6+)

Среди авторов — Валентин Мордовин, Григорий Кравченко, Григорий Булгаков, Граир Аракелян, Леонид Чичкан, Тимофей Андрющенко, Александр Отрошко, Алексей Паршков, Александр Горбиков, Елена Гринь и другие мастера.

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 27 марта открытие выставки «Грани реализма». Посетители увидят более 80 живописных полотен отечественных художников.

«Каждый автор через свое индивидуальное творчество воплощает общие принципы реализма, тем самым отражая многогранность этого художественного стиля. Коллекция Е.В. Ткачева позволяет наглядно проследить все трансформации по основным стилевым и жанровым направлениям реализма — от формализма до ныне переживающего бурный расцвет неоимпрессионизма», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 20 апреля по улице Красной, 15.