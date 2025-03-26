В Краснодаре откроется выставка «Грани реализма»

Краснодарский край

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  • Работа С.С. Хамальяна © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    Работа С.С. Хамальяна © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

Посетители увидят больше 80 живописных полотен отечественных художников, созданных в жанре реализма (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 27 марта открытие выставки «Грани реализма». Посетители увидят более 80 живописных полотен отечественных художников.

Среди авторов — Валентин Мордовин, Григорий Кравченко, Григорий Булгаков, Граир Аракелян, Леонид Чичкан, Тимофей Андрющенко, Александр Отрошко, Алексей Паршков, Александр Горбиков, Елена Гринь и другие мастера.

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«Каждый автор через свое индивидуальное творчество воплощает общие принципы реализма, тем самым отражая многогранность этого художественного стиля. Коллекция Е.В. Ткачева позволяет наглядно проследить все трансформации по основным стилевым и жанровым направлениям реализма — от формализма до ныне переживающего бурный расцвет неоимпрессионизма», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 20 апреля по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 19 по 20 апреля пройдет фотокнижный фестиваль «Жердела».

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В Краснодаре откроется выставка «Грани реализма»
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