В Краснодаре откроется выставка «Грани реализма»
Посетители увидят больше 80 живописных полотен отечественных художников, созданных в жанре реализма (6+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 27 марта открытие выставки «Грани реализма». Посетители увидят более 80 живописных полотен отечественных художников.
Среди авторов — Валентин Мордовин, Григорий Кравченко, Григорий Булгаков, Граир Аракелян, Леонид Чичкан, Тимофей Андрющенко, Александр Отрошко, Алексей Паршков, Александр Горбиков, Елена Гринь и другие мастера.
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«Каждый автор через свое индивидуальное творчество воплощает общие принципы реализма, тем самым отражая многогранность этого художественного стиля. Коллекция Е.В. Ткачева позволяет наглядно проследить все трансформации по основным стилевым и жанровым направлениям реализма — от формализма до ныне переживающего бурный расцвет неоимпрессионизма», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 20 апреля по улице Красной, 15.
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