Портреты, пейзажи, стрит-фото. В Краснодаре откроется выставка «Мир в двух измерениях»

Снимки выполнены в разных жанрах: портреты, пейзажи, документальные зарисовки, абстрактный жанр и стрит-фото. Молодые авторы стараются превратить каждый кадр в высказывание.

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 3 апреля открытие выставки «Мир в двух измерениях». Посетители увидят 40 работ учащихся Северского колледжа.

«Фотохудожники не боятся соединять различные техники, часто замечают необычное в обычных вещах, соединяя линии, тон, цвет в единую композицию. Стараются запечатлеть время, эмоции, а иногда и противоречия окружающего мира», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 13 апреля по улице Красной, 15.