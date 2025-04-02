Портреты, пейзажи, стрит-фото. В Краснодаре откроется выставка «Мир в двух измерениях»
Посетители увидят 40 фотографий, выполненных в разных жанрах (0+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 3 апреля открытие выставки «Мир в двух измерениях». Посетители увидят 40 работ учащихся Северского колледжа.
Снимки выполнены в разных жанрах: портреты, пейзажи, документальные зарисовки, абстрактный жанр и стрит-фото. Молодые авторы стараются превратить каждый кадр в высказывание.
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«Фотохудожники не боятся соединять различные техники, часто замечают необычное в обычных вещах, соединяя линии, тон, цвет в единую композицию. Стараются запечатлеть время, эмоции, а иногда и противоречия окружающего мира», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 13 апреля по улице Красной, 15.
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