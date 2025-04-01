В Краснодаре пройдет открытый микрофон «Стендап для робких»
В Краснодаре состоится открытый микрофон для тех, кто хочет шутить, но стесняется (18+)
Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 5 апреля открытый микрофон «Стендап для робких». Это мероприятие для тех, кто хочет шутить на публику, но стесняется.
«Это вечер, где тебя примут и поддержат с любой шуткой, даже неудачной, даже кринжовой. Потому что мы искренне считаем, что тот, кто вышел на сцену, уже заслуживает оваций», — рассказали организаторы.
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Правила участия:
- не трогать запретные темы — расизм, сексизм, гомофобия, трансфобия;
- шутки, основанные на стереотипах или дискриминации, тоже неприемлемы;
- издевательства над жертвами или оправдание насилия — табу;
- политические шутки возможны без пропаганды или оскорблений.
Для участников вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Для зрителей вход стоит 500 рублей.
«Стендап для робких» начнется в 18:00 по улице Красноармейской, 45. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 апреля состоится лекция о творчестве британского рок-музыканта Дэвида Боуи.