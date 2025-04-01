В Краснодаре пройдет открытый микрофон «Стендап для робких»

В Краснодаре состоится открытый микрофон для тех, кто хочет шутить, но стесняется (18+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 5 апреля открытый микрофон «Стендап для робких». Это мероприятие для тех, кто хочет шутить на публику, но стесняется.

«Это вечер, где тебя примут и поддержат с любой шуткой, даже неудачной, даже кринжовой. Потому что мы искренне считаем, что тот, кто вышел на сцену, уже заслуживает оваций», — рассказали организаторы.