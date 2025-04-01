Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Друг мой»

Краснодарский край

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  • © Автор фото freepik, сайт freepik.com
    © Автор фото freepik, сайт freepik.com

В краснодарской кофейне 2 апреля пройдет читка пьесы в жанре роуд-муви

Кофейня Booker анонсировала на 2 апреля читку пьесы Константина Стешика «Друг мой». Событие состоится в рамках проекта «Аврора читает».

Это произведение в жанре роуд-муви. Два друга выходят ночью в самый обычный двор, чтобы подышать свежим воздухом. Обычную прогулку автор превращает в психологический и философский детектив.

Хамелеон рок-музыки:

«Читка — это особенный жанр презентации драматургического текста, где режиссером становится ваше воображение. В пьесах Константина Стешика через бытовую реальность отчетливо просвечивает инобытие. И самый странный встречный — может быть, пришел, чтобы спасти вас», — рассказали организаторы.

Читка состоится в кофейне Booker по улице Октябрьской, 51. Начало в 20:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12-13 апреля пройдут премьерные показы спектакля «Медея» по мотивам одноименной пьесы Жана Ануя.

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