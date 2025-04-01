Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Друг мой»

В краснодарской кофейне 2 апреля пройдет читка пьесы в жанре роуд-муви

Это произведение в жанре роуд-муви. Два друга выходят ночью в самый обычный двор, чтобы подышать свежим воздухом. Обычную прогулку автор превращает в психологический и философский детектив.

Кофейня Booker анонсировала на 2 апреля читку пьесы Константина Стешика «Друг мой». Событие состоится в рамках проекта «Аврора читает».

«Читка — это особенный жанр презентации драматургического текста, где режиссером становится ваше воображение. В пьесах Константина Стешика через бытовую реальность отчетливо просвечивает инобытие. И самый странный встречный — может быть, пришел, чтобы спасти вас», — рассказали организаторы.

Читка состоится в кофейне Booker по улице Октябрьской, 51. Начало в 20:00.