Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Пласидо Доминго. В Краснодаре в апреле продолжатся «Волшебные вечера»
В Краснодаре в кино будут показывать концерт, оперу и спектакль (16+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».
На широком экране в апреле можно будет посмотреть танцевальный спектакль, оперу и концерт. Узнать подробности можно на сайте.
Расписание кинопоказов:
- 11 апреля — концерт «Рахманинов-150» (12+), Московская государственная академическая филармония, режиссер-постановщик Елена Шапчиц, дирижер Владимир Спиваков, за фортепиано Денис Мацуев;
- 18 апреля — танцевальный спектакль «Все, что после» (16+), Московский театр «Новая опера» имени Колобова (Россия), режиссер и хореограф-постановщик Ольга Лабовкина;
- 25 апреля — опера «Сельская честь» (16+), режиссер Франко Дзеффирелли, в главных партиях Пласидо Доминго и Елена Образцова, опера идет на итальянском языке с русскими субтитрами.
Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро 8» 4 апреля пройдет спецпоказ фильма по мотивам мемуаров фолк-музыканта Дэйва Ван Ронка.
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