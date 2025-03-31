Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн

В основе фильма лежат мемуары фолк-музыканта Дэйва Ван Ронка. Действие происходит в начале 1960-х годов в Нью-Йорке. Певец и гитарист Льюин Дэвис с трудом перебивается между выступлениями в клубах и редкими записями на радио. Без дома и денег он странствует по жизни в поисках себя.

Критик Кира Кац анонсировала на 10 апреля показ фильма «Внутри Льюина Дэвиса». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8» на английском языке с русскими субтитрами.

Ленту сняли известные американские режиссеры Джоэл и Итан Коэны. Они широко известны по работам «Старикам тут не место», «Фарго», «Большой Лебовски», «Бартон Финк», «Перекресток Миллера», «Человек, которого не было» и «Баллада Бастера Скраггса». Являются обладателями четырех премий «Оскар», двух BAFTA и одного «Золотого глобуса».

Главные роли в фильме исполнили Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Итэн Филлипс, Робин Бартлетт, Джон Гудман, Джастин Тимберлейк.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.