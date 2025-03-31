В Краснодаре начался сезон цветения тюльпанов. Показываем красоту

31 марта KrasnodarMedia сообщило , что в Ботаническом саду имени Косенко на площади 5 тысяч кв. метров начали распускаться 150 тыс. тюльпанов. В октябре 2024 года волонтеры и студенты КубГАУ высадили луковицы цветов. Пользователи поделились кадрами цветущих тюльпанов в соцсетях.

По данным СМИ, с 4 по 6 апреля в Ботаническом саду пройдет «Тюльпаномагия». На территории установят холсты, зеркальные конструкции, цветочную дверь и другие объекты.

Также на площадке будут работать фотозоны с искусственным интеллектом для создания снимков. Посетители мероприятия смогут послушать экскурсию о растениях через аудиогид по QR-коду.