В Краснодаре начался сезон цветения тюльпанов. Показываем красоту

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Краснодар» — новостной канал» https://t.me/krasnodar_vest/40576
    © Скриншот из телеграм-канала «Краснодар» — новостной канал» https://t.me/krasnodar_vest/40576

В краснодарском Ботаническом саду распустились 150 тыс. тюльпанов

31 марта KrasnodarMedia сообщило, что в Ботаническом саду имени Косенко на площади 5 тысяч кв. метров начали распускаться 150 тыс. тюльпанов. В октябре 2024 года волонтеры и студенты КубГАУ высадили луковицы цветов.

Пользователи поделились кадрами цветущих тюльпанов в соцсетях.

Весенний гид по Краснодару:

По данным СМИ, с 4 по 6 апреля в Ботаническом саду пройдет «Тюльпаномагия». На территории установят холсты, зеркальные конструкции, цветочную дверь и другие объекты.

Также на площадке будут работать фотозоны с искусственным интеллектом для создания снимков. Посетители мероприятия смогут послушать экскурсию о растениях через аудиогид по QR-коду.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре растенишная «Ботанка» вновь открыла магазин после пожара.

Благоустройство Ботаника Краснодар КубГАУ Растениеводство цветы

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