Под Усть-Лабинском третий день горит мусорная свалка. Полиция считает, что полигон подожгли
На территории Двубратского мусорного полигона в Усть-Лабинском районе произошел пожар
29 марта администрация Усть-Лабинского района сообщила, что загорелся Двубратский мусорный полигон. Полиция считает, что причиной стал поджог.
Специалисты продолжают ликвидировать возгорание на свалке. По данным на 30 марта, площадь пожара составляет 150 кв. метров. В работах задействовано 10 человек и 6 единиц техники — три «Камаза», бульдозер, экскаватор и погрузчик.
«Не боюсь вызвать негатив экологов»:
Жители Усть-Лабинского района в комментариях пишут, что на полигоне установлены камеры. Если они не муляж, то поджигателя можно найти. Другие задаются вопросом, почему территория свалки не огорожена.
Напомним, Двубратская свалка горит ежегодно. В 2024-м пожары произошли в июле и августе.
Мусорный полигон около поселка Двубратского принимает отходы из Усть-Лабинского, Выселковского, Тбилисского и Кореновского районов. Свалку должны начать рекультивировать в середине 2027 года.
Как писали Юга.ру, «мусорный оползень» сошел на горящем полигоне под Новороссийском. Пожар продолжается 19 дней.