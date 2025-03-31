Под Усть-Лабинском третий день горит мусорная свалка. Полиция считает, что полигон подожгли

На территории Двубратского мусорного полигона в Усть-Лабинском районе произошел пожар

Специалисты продолжают ликвидировать возгорание на свалке. По данным на 30 марта, площадь пожара составляет 150 кв. метров. В работах задействовано 10 человек и 6 единиц техники — три «Камаза», бульдозер, экскаватор и погрузчик.

29 марта администрация Усть-Лабинского района сообщила , что загорелся Двубратский мусорный полигон. Полиция считает, что причиной стал поджог.

Жители Усть-Лабинского района в комментариях пишут, что на полигоне установлены камеры. Если они не муляж, то поджигателя можно найти. Другие задаются вопросом, почему территория свалки не огорожена.

Напомним, Двубратская свалка горит ежегодно. В 2024-м пожары произошли в июле и августе.

Мусорный полигон около поселка Двубратского принимает отходы из Усть-Лабинского, Выселковского, Тбилисского и Кореновского районов. Свалку должны начать рекультивировать в середине 2027 года.