«Не боюсь вызвать негатив экологов». Кондратьев сказал, что только мусоросжигание решит проблему полигонов в Краснодарском крае
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев надеется решить мусорную проблему сортировкой и сжиганием
12 января Кондратьев ответил на вопросы жителей Кубани в прямом эфире. В начале трансляции руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко рассказал о самых частых вопросах, задаваемых губернатору после анонса 5 января. За это время жители задали Кондратьеву около 10 тыс. сообщений, причем 6 тыс. из них поступило через чат-бот в телеграме.
Если в 2021 году губернатора больше всего спрашивали об ограничениях из-за пандемии коронавируса, то в 2022 году самой популярной темой оказалось ЖКХ. Шевченко выделил три массива однотипных вопросов, предположив, что их задавали инициативные группы граждан. Они спрашивали о мусорных полигонах в Белореченске, в Борисовке под Новороссийском и в Полтавской Красноармейского района. О последнем Шевченко добавил, что «жители категорически не согласны, что полигон можно продолжать использовать дальше».
Свалка в Полтавской:
Кондратьев назвал утилизацию твердых бытовых отходов одной из главных проблем региона. Он сказал, что по официальным данным в крае накапливается 2,6 млн тонн мусора в год, причем это только то, что удается посчитать:
«Сколько после себя оставляют 17 млн отдыхающих? Это невозможно посчитать. Каждая семья потребляет по-разному. Поэтому проблему надо решать кардинально, и без строительства именно двух — в двух частях края — мусоросжигательных заводов мы эту проблему на закроем», — высказался губернатор.
В 2008-м сжигание мусора пытались запретить:
«Никаких полигонов не хватит, чтобы этот мусор захоранивать — даже современных. И я не боюсь вызвать негатив экологов — мы должны речь вести о сжигании мусора. Неправильно превращать кубанскую землю в полигоны. Программа максимум — строительство двух мусоросжигательных заводов. Это стратегическая задача, так как если продолжать идти по пути полигонов, то это опять просто отсрочит проблему и накопит еще больше», — заявил Кондратьев.
Он сказал, что сейчас администрация региона разрабатывает дорожную карту вместе с Ростехом, чтобы госкорпорация построила в крае два «современнейших» мусоросжигательных завода.
О строительстве мусоросжигательных заводов в районе Сочи и на Тамани говорят с 2017 года. В ноябре 2021-го их создание согласовал Путин.
«Места для них практически уже подобраны, и сейчас согласуется необходимая документация. Вызовы возникли в части оборудования. По проекту там было оборудование определенных стран, сейчас по ходу мы заменяемся на аналогичное оборудование российского производства или других стран», — рассказал Кондратьев.
Говоря непосредственно о захоронении отходов, он сказал, что ни в одном районе жители не обрадуются соседству с полигоном: «И я абсолютно понимаю людей». При этом Кондратьев пока не видит возможности закрывать действующие полигоны, так как для этого надо открывать альтернативные:
«И везде люди выходят на улицы. Никто не хочет, чтобы в километре, двух, трех был полигон. Посмотрите плотность населенных пунктов в крае — она высочайшая, мы не в пустыне живем. Мы нигде не попадем так, чтобы рядом не было населенных пунктов.
Поэтому нужна сортировка мусора, чтобы как можно меньше отходов захоранивать. И такая современнейшая мусоросортировка к концу 2024 года появится в Сочи, Крымске, Усть-Лабинске и Ленинградском и Туапсинском районах. Это позволит нам в два раза [меньше] захоранивать отходы на полигонах, тем самым продлевая их ресурс и выигрывая время для строительства мусоросжигательных заводов», — объяснил Кондратьев.
Он признал проблемы с полигоном под Белореченском и сказал, что сегодня нет другого решения, кроме как расширить его на 4 гектара: «Я пообещал жителям — и ни сотки больше». Еще Кондратьев объяснил, почему не надо закрывать полигон в Полтавской, вызвавший ряд протестов местных жителей в 2022 году. Прочитать его ответ можно здесь.