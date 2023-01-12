Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев надеется решить мусорную проблему сортировкой и сжиганием

12 января Кондратьев ответил на вопросы жителей Кубани в прямом эфире. В начале трансляции руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко рассказал о самых частых вопросах, задаваемых губернатору после анонса 5 января. За это время жители задали Кондратьеву около 10 тыс. сообщений, причем 6 тыс. из них поступило через чат-бот в телеграме. Если в 2021 году губернатора больше всего спрашивали об ограничениях из-за пандемии коронавируса, то в 2022 году самой популярной темой оказалось ЖКХ. Шевченко выделил три массива однотипных вопросов, предположив, что их задавали инициативные группы граждан. Они спрашивали о мусорных полигонах в Белореченске, в Борисовке под Новороссийском и в Полтавской Красноармейского района. О последнем Шевченко добавил, что «жители категорически не согласны, что полигон можно продолжать использовать дальше».

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Кондратьев назвал утилизацию твердых бытовых отходов одной из главных проблем региона. Он сказал, что по официальным данным в крае накапливается 2,6 млн тонн мусора в год, причем это только то, что удается посчитать: «Сколько после себя оставляют 17 млн отдыхающих? Это невозможно посчитать. Каждая семья потребляет по-разному. Поэтому проблему надо решать кардинально, и без строительства именно двух — в двух частях края — мусоросжигательных заводов мы эту проблему на закроем», — высказался губернатор.

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«Никаких полигонов не хватит, чтобы этот мусор захоранивать — даже современных. И я не боюсь вызвать негатив экологов — мы должны речь вести о сжигании мусора. Неправильно превращать кубанскую землю в полигоны. Программа максимум — строительство двух мусоросжигательных заводов. Это стратегическая задача, так как если продолжать идти по пути полигонов, то это опять просто отсрочит проблему и накопит еще больше», — заявил Кондратьев. Он сказал, что сейчас администрация региона разрабатывает дорожную карту вместе с Ростехом, чтобы госкорпорация построила в крае два «современнейших» мусоросжигательных завода. О строительстве мусоросжигательных заводов в районе Сочи и на Тамани говорят с 2017 года. В ноябре 2021-го их создание согласовал Путин. «Места для них практически уже подобраны, и сейчас согласуется необходимая документация. Вызовы возникли в части оборудования. По проекту там было оборудование определенных стран, сейчас по ходу мы заменяемся на аналогичное оборудование российского производства или других стран», — рассказал Кондратьев.

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