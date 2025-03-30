ИП Краснодарского края за год стали должны банкам на 87% больше

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Краснодарском крае, с февраля 2024-го выросла почти вдвое

На 7% с начала 2025 года и на 87% по сравнению с февралем 2024 года выросла задолженность ИП, зарегистрированных в Краснодарском крае ‒ такие данные приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Исследователи опирались на открытые данные Банка России и Федеральной налоговой службы и установили, что на 1 февраля 2025 года средний размер просроченного долга (соотношение количества действующих ИП к общему объему просроченной банковской задолженности) в среднем по Краснодарскому краю составил 23 000 рублей. Год назад этот показатель составлял 11 300 рублей. Ситуацию оказался не в силах сгладить количественный прирост ИП (+7%).

В среднем по России средняя задолженность составляет 19 300 рублей. Но поскольку должниками являются далеко не все зарегистрированные ИП, то средний размер отельно взятой задолженности исчисляется совсем другими порядками. Так, в Адыгее эта цифра на 1 февраля 2025 года равняется 19,4 миллиона рублей, по республике Крым ‒ 10,9 миллиона рублей. Общий просроченный долг ИП по России на момент подсчета данных составлял 92,5 миллиарда рублей.

Ранее на этой недел стало известно, какой объем средств жители Краснодарского края хранят в виде инвестиций в виртуальные драгметаллы.

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ИП Краснодарского края за год стали должны банкам на 87% больше
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