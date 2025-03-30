ИП Краснодарского края за год стали должны банкам на 87% больше

На 7% с начала 2025 года и на 87% по сравнению с февралем 2024 года выросла задолженность ИП, зарегистрированных в Краснодарском крае ‒ такие данные приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Исследователи опирались на открытые данные Банка России и Федеральной налоговой службы и установили, что на 1 февраля 2025 года средний размер просроченного долга (соотношение количества действующих ИП к общему объему просроченной банковской задолженности) в среднем по Краснодарскому краю составил 23 000 рублей. Год назад этот показатель составлял 11 300 рублей. Ситуацию оказался не в силах сгладить количественный прирост ИП (+7%).

В среднем по России средняя задолженность составляет 19 300 рублей. Но поскольку должниками являются далеко не все зарегистрированные ИП, то средний размер отельно взятой задолженности исчисляется совсем другими порядками. Так, в Адыгее эта цифра на 1 февраля 2025 года равняется 19,4 миллиона рублей, по республике Крым ‒ 10,9 миллиона рублей. Общий просроченный долг ИП по России на момент подсчета данных составлял 92,5 миллиарда рублей.