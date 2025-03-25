Виртуальное золото. Жители Краснодарского края хранят более 5,7 тонн цифровых драгметаллов в крупнейшем российском банке

Краснодарский край

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  • © Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1
    © Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1

За год жители Кубани открыли 13,5 тысяч новых обезличенных металлических счетов в крупнейшем российском банке

По данным Сбера, в Краснодарском крае растет интерес к альтернативным способам инвестирования. В 2024 году для сохранения и приумножения своих сбережений жители Кубани открыли 13,5 тыс. металлических счетов, а их общее число достигло 51 тыс.

При открытии обезличенного металлического счета (ОМС) клиент выбирает драгоценный металл, подобно тому, как при открытии обычного вклада определяется с его валютой. Чтобы не заботится о хранении и страховке металла, его покупают не физическом виде (слитках или монетах), а в цифровом.

Доходность таких счетов зависит от изменения стоимости выбранного металла, а не от колебаний курсов валют.

ОМС подходит тем, кто хочет инвестировать на долгий срок или распределить свои деньги между разными видами вложений.

К концу 2024 года клиенты банка накопили в цифровых драгоценных металлах 7,1 млрд рублей, что на 1,7 млрд больше, чем в 2023-м. 88% накоплений приходится на золото, которое остается самым популярным у инвесторов. Серебро занимает второе место (7%), а палладий замыкает тройку лидеров (3%).

Для сравнения: в 2023 году жители Краснодарского края вложили в покупку виртуальных благородных металлов 5,3 млрд рублей, а количество активных счетов превысило 37 тысяч.

Инвестировали в 7 раз больше, чем тратили:

«Цифровые драгоценные металлы — это удобный и доступный инструмент для диверсификации накоплений и защиты их от инфляции. Жители Кубани активно используют эту возможность, что подтверждается ростом числа счетов и объема инвестиций. Мы видим, что золото по-прежнему остается фаворитом, но интерес к другим металлам также растет. Так, лидером по виртуальному весу является серебро — почти 5 тонн этого металла хранят жители региона в нашем банке, также в топ-3 входят золото — 734 кг и палладий — 62 кг. Всего жители Краснодарского края хранят в Сбере более 5,7 тонн цифровых драгметаллов», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

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