«Краснодар» одержал свою самую крупную победу в сезоне

Краснодарский край

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  • © Скриншот публикации в телеграм-канале ФК «Краснодар»
    © Скриншот публикации в телеграм-канале ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» в домашнем матче разгромно выиграл у воронежского «Факела» – 5:0

30 марта футбольный клуб «Краснодар» на домашней арене в матче 22-го тура Российской премьер-лиги выиграл у «Факела» из Воронежа со счетом 5:0.

Долгое время ничего не предвещало разгрома. Первый гол «быки» забили только на 53-й минуте — отличился Никита Кривцов.

На 66-й минуте Сперцян поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного.

На этом «Факел» рассыпался: Олакунле Олусегун на 69-й минуте сделал счет 3:0.

А еще 6 минут спустя Олусегун забил снова.

Окончательный счет на 80-й минуте установил Данила Козлов.

5:0 — самая крупная для «Краснодара» победа в чемпионате-2024/25. Набрав 49 очков, «быки» продолжают единолично лидировать в чемпионате, У «Спартака» после сегодняшней ничьей с «Ахматом» 44 очка. У «Зенита» 43 и матч в запасе. Следующий матч краснодарская команда проведет 5 апреля и снова дома. Соперником будет тольяттинский «Акрон».

Ранее Юна писали о том, что в Красной Поляне свою коллекцию именных сноубордов представил олимпийский чемпион Сочи-2014.

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«Краснодар» одержал свою самую крупную победу в сезоне
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