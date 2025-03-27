Олимпийский чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд представил на «Роза Хутор» собственную линейку сноубордов

К следующему зимнему сезону Вик Уайлд планирует выпустить серию оборудования для сноубордов в коллаборации с курортом «Роза Хутор»

Известный сноубордист Вик Уайлд провел на курорте «Роза Хутор» встречу, где не только поделился секретами мастерства, но и представил собственную линейку сноубордов.

Вик Уайлд — первый сноубордист, завоевавший две золотые медали на одной Олимпиаде, и единственный российский олимпийский чемпион в этом виде спорта.

Сейчас чемпион развивает собственное производство качественных и доступных досок для сноуборда в России. При разработке учитывали опыт спортсмена, который лично протестировал все модели. Каждую доску Wild Snowboards проверяют в суровых условиях Сибири и на склонах Кавказа.

«Сейчас в линейке четыре модели сноубордов для различных условий и уровней катания. Они подойдут как новичкам, так и профессиональным спортсменам. Особое внимание при их создании уделяется материалам — это доски высокого качества. Пока мы производим их за рубежом. Но моя главная цель — делать доски в России. Наша команда уже развивает производство в Москве», — пояснил Вик Уайлд.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Сноубордист планирует разработать уникальный дизайн досок для курорта «Роза Хутор». Здесь, на зимней Олимпиаде 2014 года, он дважды стал чемпионом в гигантском и в параллельном слаломе. В 2024 году в честь Вика Уайлда на Аллее славы курорта появилась персональная медаль спортсмена. Сегодня он катается на трассах «Роза Хутор» на сноуборде своей марки.

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«Для меня «Роза Хутор» — один из лучших курортов в мире. Приезжая сюда, я ощущаю дух Олимпиады. Вижу как курорт растет и развивается. Он известен не только своей красивой природой, но и очень хорошей инфраструктурой, отличными склонами и трассами. Мне нравится проводить здесь время», — поделился впечатлениями Вик Уайлд.

Сноуборды от олимпийского чемпиона уже в прокате «Роза Хутор», линейка с фирменным дизайном курорта появится к следующему горнолыжному сезону. Девять местных пунктов проката предлагают более 4000 комплектов инвентаря.