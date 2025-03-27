Олимпийский чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд представил на «Роза Хутор» собственную линейку сноубордов

Реклама ООО "Роза Хутор" ИНН: 7702347870 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKsyR
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

К следующему зимнему сезону Вик Уайлд планирует выпустить серию оборудования для сноубордов в коллаборации с курортом «Роза Хутор»

Известный сноубордист Вик Уайлд провел на курорте «Роза Хутор» встречу, где не только поделился секретами мастерства, но и представил собственную линейку сноубордов.

Вик Уайлд — первый сноубордист, завоевавший две золотые медали на одной Олимпиаде, и единственный российский олимпийский чемпион в этом виде спорта. 

Сейчас чемпион развивает собственное производство качественных и доступных досок для сноуборда в России. При разработке учитывали опыт спортсмена, который лично протестировал все модели. Каждую доску Wild Snowboards проверяют в суровых условиях Сибири и на склонах Кавказа.

«Сейчас в линейке четыре модели сноубордов для различных условий и уровней катания. Они подойдут как новичкам, так и профессиональным спортсменам. Особое внимание при их создании уделяется материалам — это доски высокого качества. Пока мы производим их за рубежом. Но моя главная цель — делать доски в России. Наша команда уже развивает производство в Москве», — пояснил Вик Уайлд.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Сноубордист планирует разработать уникальный дизайн досок для курорта «Роза Хутор». Здесь, на зимней Олимпиаде 2014 года, он дважды стал чемпионом в гигантском и в параллельном слаломе. В 2024 году в честь Вика Уайлда на Аллее славы курорта появилась персональная медаль спортсмена. Сегодня он катается на трассах «Роза Хутор» на сноуборде своей марки.

Читайте также:

«Для меня «Роза Хутор» — один из лучших курортов в мире. Приезжая сюда, я ощущаю дух Олимпиады. Вижу как курорт растет и развивается. Он известен не только своей красивой природой, но и очень хорошей инфраструктурой, отличными склонами и трассами. Мне нравится проводить здесь время», — поделился впечатлениями Вик Уайлд.

Сноуборды от олимпийского чемпиона уже в прокате «Роза Хутор», линейка с фирменным дизайном курорта появится к следующему горнолыжному сезону. Девять местных пунктов проката предлагают более 4000 комплектов инвентаря.

Как писали Юга.ру, горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» продлится до 13 апреля.

Горнолыжный спорт Зимние виды спорта Курорты и туризм Олимпиада в Сочи Роза Хутор Сноубординг Сочи Спорт

Новости

В Анапе начали строить госпиталь для выбросившихся дельфинов
В Краснодаре в кино покажут драму «Божественная. Сара Бернар» о «самой знаменитой актрисе за всю историю»
Вышел первый трейлер «Чебурашки 2». Когда премьера?
В Краснодаре откроется выставка «Грани реализма»
В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и плетению узлов
В Анапе организуют волонтерский лагерь по очищению Бугазской косы от мусора и мазута. Как принять участие?

Лента новостей

Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту
25 марта, 12:42
Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту
Что видела в стране кхмеров и сколько стоило путешествие
Сергей Галицкий или Илон Маск?
25 марта, 12:25 Реклама
Сергей Галицкий или Илон Маск?
Узнайте, кто вы в мире финансов
Как в гонке за технологиями сохранить комфорт
25 марта, 11:59 Реклама
Как в гонке за технологиями сохранить комфорт
В Краснодаре лидеры строительной индустрии обсудили тенденции рынка

Реклама на сайте