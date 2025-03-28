«Ростелеком» обеспечил мгновенный дозвон до абонента в сети 4G

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Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы «Ростелекома»
    © Фото пресс-службы «Ростелекома»

«Ростелеком» улучшил качество и повысил скорость соединения между абонентами. Передача голоса в HD (HD Voice) и мгновенный дозвон в сети 4G (LTE) теперь доступны пользователям пакетных предложений бесплатно

Технология Voiceover LTE (VoLTE) доступна в 17 регионах страны и позволяет абонентам одновременно разговаривать по телефону, пользоваться мессенджерами и интернетом без потери качества.

Как включить VoLTE на смартфоне?

Технологию поддерживают большинство современных мобильных устройств. Для звонка в сети 4G нужно включить опцию VoLTE в настройках смартфона.

На устройствах iOS в разделе «Настройки» выберите «Сотовая связь», «Голос и данные», LTE и включите VoLTE.

На устройствах Android в разделе «Настройки» перейдите в «Подключения мобильных сетей» и выберите «Вызовы VoLTE».

Звонок по VoLTE тарифицируется как обычный голосовой трафик, пакет мобильного интернета не расходуется.

Фото пресс-службы «Ростелекома»

Фото пресс-службы «Ростелекома»

VoLTE наиболее популярна в Пермском крае, Челябинской и Иркутской областях, а также Бурятии. За последние месяцы к ним присоединились абоненты «Ростелекома» в Воронежской, Курганской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Сахалинской, Свердловской, Томской и Тюменской областях, Республике Алтай, Ставропольском крае, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В ближайшее время услуга VoLTE заработает в других регионах.

Как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад:

«Мы представляем нашим клиентам технологию VoLTE, которая позволяет звонить и одновременно пользоваться мобильным интернетом, а также получать более качественный звук и быстрый дозвон до абонента в сети LTE. Эта возможность доступна всем абонентам «Ростелекома», подключившим пакетное предложение, включающее мобильную связь, услуги домашнего интернета ителевидения. Мы знаем, что пользователи пакетных услуг особенно ценят экономию и высокое качество связи, и стремимся предоставить им современные и удобные решения для коммуникаций», — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Подробнее о пакетном предложении «Ростелекома» можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

Как писали Юга.ру, в 2024 году «Ростелеком» охватил оптикой более 10 тыс. домохозяйств Адыгеи.

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