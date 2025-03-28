Поезд плюс автобус. РЖД возобновит перевозки на курорты Абхазии по единому билету

Абхазия, Краснодарский край

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  • Вид на Гагру © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вид на Гагру © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 30 апреля по 30 сентября пассажиры смогут добраться в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум по единому билету

27 марта Федеральная пассажирская компания сообщила, что с 30 апреля возобновятся мультимодальные перевозки к курортам Абхазии. Пассажиры смогут приобрести единый билет в формате «поезд + автобус».

Поездом путешественники будут доезжать до Адлера, затем пересаживаться на автобусы, следующие в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон или Сухум. Автобусы будут курсировать ежедневно. Такая схема будет работать до 30 сентября.

Ретропоезд вернется на маршрут Туапсе — Сочи — Гагра:

Билеты уже в продаже. Купить их можно в кассах, на сайте РЖД и в мобильном приложении. Нужно указать начальный и конечный пункты и выбрать «Маршруты с пересадками».

Мультимодальные перевозки используются, когда невозможно доставить пассажира только на одном виде транспорта или комбинация разных видов транспорта дает более удобный маршрут. Рейсы состыкованы по времени отправления и прибытия, пассажиры просто пересаживаются с одного вида транспорта на другой.

Как писали Юга.ру, «Ласточка» из Сочи в Сухум начнет курсировать с 1 мая. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

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Поезд плюс автобус. РЖД возобновит перевозки на курорты Абхазии по единому билету
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