«Ласточка» из Сочи в Сухум начнет курсировать с 1 мая
Тестовый рейс до столицы Абхазии запустят из Сириуса 27 февраля
Предыстория. В октябре 2024 года стало известно, что электропоезд «Ласточка» завершил тестовые поездки в Сухум. На 2025 год РЖД запланировали регулярные рейсы из Сочи в столицу республики.
ТАСС сообщило, что 27 февраля «Ласточка» совершит еще один тестовый рейс из Сириуса до Сухума. С 1 мая будет запущено регулярное движение электрички. Время в пути составит 3 часа 20 минут.
Пока нет утвержденного графика маршрута. Предположительно, «Ласточка» будет отправляться из Сочи в 8:50 и делать 12 остановок по пути в Сухум. Обратно из столицы Абхазии поезд будет выезжать в 15:42, а остановок будет восемь.
Напомним, «Ласточка» курсирует в Абхазию с июня 2023 года, но только до Гагры. Теперь поезд будет проезжать на 80 километров больше. Состав сможет перевозить около 400 пассажиров за рейс.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае изменится график движения электричек из-за ремонта путей.