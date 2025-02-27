«Ласточка» из Сочи в Сухум начнет курсировать с 1 мая

Предыстория. В октябре 2024 года стало известно, что электропоезд «Ласточка» завершил тестовые поездки в Сухум. На 2025 год РЖД запланировали регулярные рейсы из Сочи в столицу республики.

ТАСС сообщило, что 27 февраля «Ласточка» совершит еще один тестовый рейс из Сириуса до Сухума. С 1 мая будет запущено регулярное движение электрички. Время в пути составит 3 часа 20 минут.