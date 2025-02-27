«Ласточка» из Сочи в Сухум начнет курсировать с 1 мая

Абхазия, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Тестовый рейс до столицы Абхазии запустят из Сириуса 27 февраля

Предыстория. В октябре 2024 года стало известно, что электропоезд «Ласточка» завершил тестовые поездки в Сухум. На 2025 год РЖД запланировали регулярные рейсы из Сочи в столицу республики.

ТАСС сообщило, что 27 февраля «Ласточка» совершит еще один тестовый рейс из Сириуса до Сухума. С 1 мая будет запущено регулярное движение электрички. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

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Пока нет утвержденного графика маршрута. Предположительно, «Ласточка» будет отправляться из Сочи в 8:50 и делать 12 остановок по пути в Сухум. Обратно из столицы Абхазии поезд будет выезжать в 15:42, а остановок будет восемь.

Напомним, «Ласточка» курсирует в Абхазию с июня 2023 года, но только до Гагры. Теперь поезд будет проезжать на 80 километров больше. Состав сможет перевозить около 400 пассажиров за рейс.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае изменится график движения электричек из-за ремонта путей.

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