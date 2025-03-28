Северное сияние и первозданная природа. Авито и правительство Мурманской области займутся развитием туризма в регионе

Вся Россия

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  • © Фото r3dmax, ru.freepik.com
    © Фото r3dmax, ru.freepik.com

Авито и правительство Мурманской области договорились о сотрудничестве в развитии туризма и поддержке малого и среднего бизнеса региона

На Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» Авито и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туризма, поддержке МСП и во внедрении решений искусственного интеллекта.

Стороны планируют совместные мероприятия для привлечения туристов, развитие МСП и обучающие программы для предпринимателей.

Онлайн-платформа активно помогает развитию туризма в Мурманской области. Регион привлекает первозданной природой Заполярья, заповедниками и водопадами, возможностью увидеть северное сияние и оригинальным досугом, включая зимнюю рыбалку. Число бронирований посуточных объектов в Мурманской области по итогам 2024 года выросло в 3,1 раза по сравнению с 2023 годом.

На Авито Путешествиях в регионе доступно более 3 тысяч посуточных квартир и загородных объектов и около 350 отелей. Средняя стоимость аренды — 4,5 тысячи рублей за ночь.

Отель под тысячами звезд:

«Сервисы Авито уже стали полноценным инструментом как для туристов, которые могут найти жилье, экскурсии и авто, так и для людей, желающих начать свое дело. В 2024 году количество активных объявлений на Авито в Мурманской области достигло 3,4 млн — на 24% больше, чем в 2023-м», — рассказал управляющий деректор Авито Влад Федулов.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко отметила, что партнерство станет важным шагом развития экономики региона. «Мы уже организовали совместное шоу ледяных скульптур в честь Праздника Севера», — добавила она. Кроме того, в рамках МАФ и 51-го Мурманского лыжного марафона Авито Путешествия помогли более 4000 участникам и гостям найти подходящий вариант размещения.

  • © Фото пресс-службы Авито
    © Фото пресс-службы Авито

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