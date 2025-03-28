Северное сияние и первозданная природа. Авито и правительство Мурманской области займутся развитием туризма в регионе

Авито и правительство Мурманской области договорились о сотрудничестве в развитии туризма и поддержке малого и среднего бизнеса региона

На Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» Авито и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туризма, поддержке МСП и во внедрении решений искусственного интеллекта.

Стороны планируют совместные мероприятия для привлечения туристов, развитие МСП и обучающие программы для предпринимателей.