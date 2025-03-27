В Губернском микрорайоне Краснодара запустят три автобуса

В Краснодаре в Губернском микрорайоне по новой дороге будут ходить автобусы № 3, 4 и 11

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 30 марта по улице Константиновской в Губернском микрорайоне запустят три автобуса. Они поедут по новой дороге протяженностью 1,4 км, которая проходит от улицы Героя Бочарникова до восточной границы жилой застройки поселка Плодородного-2.

По новым продленным маршрутам будут ходить автобусы: № 3 «Микрорайон «Губернский» — автовокзал «Южный»;

№ 4 «Микрорайон «Губернский» — гипермаркет «Лента» (улица Западный Обход)»;

№ 11 «Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский». Ранее они курсировали по улице Героев-Разведчиков, далее сворачивали на Героя Яцкова и шли до конечной остановки — «улица Героя Шевелева».



Теперь с улицы Героя Яцкова автобусы будут выезжать на новую дорогу по Константиновской.