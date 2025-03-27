В Губернском микрорайоне Краснодара запустят три автобуса
В Краснодаре в Губернском микрорайоне по новой дороге будут ходить автобусы № 3, 4 и 11
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 30 марта по улице Константиновской в Губернском микрорайоне запустят три автобуса.
Они поедут по новой дороге протяженностью 1,4 км, которая проходит от улицы Героя Бочарникова до восточной границы жилой застройки поселка Плодородного-2.
По новым продленным маршрутам будут ходить автобусы:
- № 3 «Микрорайон «Губернский» — автовокзал «Южный»;
- № 4 «Микрорайон «Губернский» — гипермаркет «Лента» (улица Западный Обход)»;
- № 11 «Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский».
Ранее они курсировали по улице Героев-Разведчиков, далее сворачивали на Героя Яцкова и шли до конечной остановки — «улица Героя Шевелева».
Теперь с улицы Героя Яцкова автобусы будут выезжать на новую дорогу по Константиновской.
Как писали Юга.ру, в Прикубанском округе Краснодара продлили движение трех маршрутов общественного транспорта — троллейбусов № 15 и 21, а также автобуса № 20.