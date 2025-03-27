В Губернском микрорайоне Краснодара запустят три автобуса

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Краснодаре в Губернском микрорайоне по новой дороге будут ходить автобусы № 3, 4 и 11

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 30 марта по улице Константиновской в Губернском микрорайоне запустят три автобуса.

Они поедут по новой дороге протяженностью 1,4 км, которая проходит от улицы Героя Бочарникова до восточной границы жилой застройки поселка Плодородного-2.

Схема движения

Схема движения

По новым продленным маршрутам будут ходить автобусы:

  • № 3 «Микрорайон «Губернский» — автовокзал «Южный»;
  • № 4 «Микрорайон «Губернский» — гипермаркет «Лента» (улица Западный Обход)»;
  • № 11 «Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский».

Ранее они курсировали по улице Героев-Разведчиков, далее сворачивали на Героя Яцкова и шли до конечной остановки — «улица Героя Шевелева».

Теперь с улицы Героя Яцкова автобусы будут выезжать на новую дорогу по Константиновской.

Как писали Юга.ру, в Прикубанском округе Краснодара продлили движение трех маршрутов общественного транспорта — троллейбусов № 15 и 21, а также автобуса № 20.

Автомобили Город Дороги Краснодар Общественный транспорт Транспорт

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