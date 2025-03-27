В Прикубанском округе Краснодара продлили движение трех маршрутов общественного транспорта

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре по просьбам жителей изменили движение двух троллейбусов и одного автобуса

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 27 марта троллейбусы № 15 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1 — улица Домбайская» и № 21 «Бальнеолечебница — улица Домбайская» будут следовать по улице Домбайской до Вологодской.

В администрации отметили, что маршруты общественного транспорта продлили по просьбам жителей.

Проезд в муниципальном транспорте Новороссийска сделали бесплатным для студентов:

Ранее в районе улицы Вологодской специалисты обустроили разворотное кольцо, конечную остановку и диспетчерский пункт.

Также, по данным пресс-службы городской мэрии, с 1 апреля автобус № 20 «Улица Западный Обход — поселок Плодородный» будет ходить по улице Ивана Беличенко до Константина Гондаря. Маршрут также продлили по просьбам краснодарцев.

  • © Скриншот из телеграм-канала дептранса Краснодара https://t.me/deptrans_krd/1179
    © Скриншот из телеграм-канала дептранса Краснодара https://t.me/deptrans_krd/1179

Как писали Юга.ру, антимонопольная служба проверит цены на проезд в четырех маршрутках Краснодара.

Дороги Краснодар КТТУ Общественный транспорт Транспорт Троллейбус

Новости

В Прикубанском округе Краснодара продлили движение трех маршрутов общественного транспорта
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