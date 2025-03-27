В Прикубанском округе Краснодара продлили движение трех маршрутов общественного транспорта

В Краснодаре по просьбам жителей изменили движение двух троллейбусов и одного автобуса

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 27 марта троллейбусы № 15 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1 — улица Домбайская» и № 21 «Бальнеолечебница — улица Домбайская» будут следовать по улице Домбайской до Вологодской.

В администрации отметили, что маршруты общественного транспорта продлили по просьбам жителей.