В Прикубанском округе Краснодара продлили движение трех маршрутов общественного транспорта
В Краснодаре по просьбам жителей изменили движение двух троллейбусов и одного автобуса
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 27 марта троллейбусы № 15 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1 — улица Домбайская» и № 21 «Бальнеолечебница — улица Домбайская» будут следовать по улице Домбайской до Вологодской.
В администрации отметили, что маршруты общественного транспорта продлили по просьбам жителей.
Проезд в муниципальном транспорте Новороссийска сделали бесплатным для студентов:
Ранее в районе улицы Вологодской специалисты обустроили разворотное кольцо, конечную остановку и диспетчерский пункт.
Также, по данным пресс-службы городской мэрии, с 1 апреля автобус № 20 «Улица Западный Обход — поселок Плодородный» будет ходить по улице Ивана Беличенко до Константина Гондаря. Маршрут также продлили по просьбам краснодарцев.
Как писали Юга.ру, антимонопольная служба проверит цены на проезд в четырех маршрутках Краснодара.