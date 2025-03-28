В Краснодаре состоится лекция о Достоевском

Краснодарский край

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  • Достоевский (справа) и Ч. Валиханов. Фотография снята в Семипалатинске в 1858 году © Изображение является общественным достоянием
    Достоевский (справа) и Ч. Валиханов. Фотография снята в Семипалатинске в 1858 году © Изображение является общественным достоянием

Филолог обсудит с гостями, смог ли Федор Михайлович измерить глубину человеческой бездны (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 29 марта лекцию «Достоевский: глубина человеческой бездны». Филолог Анастасия Чернова расскажет о творчестве знаменитого писателя.

Программа:

  • Как жизненный путь перекликается с великим пятикнижием автора?
  • Возможен ли баланс между гармонией и хаосом, тьмой и светом, добром и злом?
  • Смог ли Федор Михайлович измерить глубину человеческой бездны?

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Федор Достоевский — классик мировой литературы. По данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых писателей в мире. Его творчество способствовало возникновению жанра психологической прозы. К наиболее значительным произведениям относятся романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».

Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Одном театре» 29 марта перед спектаклем «Преступление и наказание» проведут лекцию о романе Достоевского.

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