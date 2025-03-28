В Краснодаре состоится лекция о Достоевском

Филолог обсудит с гостями, смог ли Федор Михайлович измерить глубину человеческой бездны (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 29 марта лекцию «Достоевский: глубина человеческой бездны». Филолог Анастасия Чернова расскажет о творчестве знаменитого писателя.

Федор Достоевский — классик мировой литературы. По данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых писателей в мире. Его творчество способствовало возникновению жанра психологической прозы. К наиболее значительным произведениям относятся романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».

Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.