Когда школьники Краснодарского края будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году? Узнали даты

Власти определили даты досрочного и основного периодов экзаменов для школьников в 2025 году

Минпросвещения России определило даты экзаменов и пересдач для школьников. Выпускники 9 классов будут сдавать ОГЭ в три периода: досрочный (с 22 апреля), основной (с 21 мая) и дополнительный (со 2 сентября).



Также школьники могут воспользоваться резервными днями для сдачи ОГЭ: с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля.

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Для выпускников 11 классов досрочный период ЕГЭ начинается 21 марта, основной — 23 мая, а дополнительный — 4 сентября. Резервные дни для них предусмотрены с 16 по 20 июня и 23 июня.



Помимо этого, одиннадцатиклассники могут пересдать один из предметов в дополнительные «президентские дни». В едином расписании это 3 и 4 июля.



Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.

В досрочный период могут сдать экзамены выпускники, которые досрочно освоили учебную программу. Для этого они должны получить зачет за итоговое собеседование и допуск от педагогического совета школы, а также не иметь академических задолженностей.



Большинство учеников проходят аттестацию в основной период. Тем, кто не справился, приходится пересдавать экзамены в дополнительный период.



На сдачу экзаменов в резервные дни могут рассчитывать ученики, которые болели в основной день или сдавали в это время другой предмет.

© Скриншот из телеграм-канала Минпросвещения России https://t.me/minprosrf/9904?single

© Скриншот из телеграм-канала Минпросвещения России https://t.me/minprosrf/9904?single

В министерстве образования и науки Краснодарского края рассказали, что с 21 марта на Кубани стартовал досрочный период ЕГЭ. Экзамены продлятся до 21 апреля.



По данным ведомства, их сдают школьники региона, которые не смогут прийти на экзамены в основной период из-за участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах или из-за нахождения на стационарном лечении. Также с 14 по 21 апреля для кубанских выпускников, сдающих экзамены досрочно, предусмотрены резервные дни.