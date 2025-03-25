Когда школьники Краснодарского края будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году? Узнали даты

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com
    © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com

Власти определили даты досрочного и основного периодов экзаменов для школьников в 2025 году

Минпросвещения России определило даты экзаменов и пересдач для школьников. Выпускники 9 классов будут сдавать ОГЭ в три периода: досрочный (с 22 апреля), основной (с 21 мая) и дополнительный (со 2 сентября).

Также школьники могут воспользоваться резервными днями для сдачи ОГЭ: с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля.

Эксперимент отменили:

Для выпускников 11 классов досрочный период ЕГЭ начинается 21 марта, основной — 23 мая, а дополнительный — 4 сентября. Резервные дни для них предусмотрены с 16 по 20 июня и 23 июня.

Помимо этого, одиннадцатиклассники могут пересдать один из предметов в дополнительные «президентские дни». В едином расписании это 3 и 4 июля.

Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.

В досрочный период могут сдать экзамены выпускники, которые досрочно освоили учебную программу. Для этого они должны получить зачет за итоговое собеседование и допуск от педагогического совета школы, а также не иметь академических задолженностей.

Большинство учеников проходят аттестацию в основной период. Тем, кто не справился, приходится пересдавать экзамены в дополнительный период.

На сдачу экзаменов в резервные дни могут рассчитывать ученики, которые болели в основной день или сдавали в это время другой предмет.

  • © Скриншот из телеграм-канала Минпросвещения России https://t.me/minprosrf/9904?single
    © Скриншот из телеграм-канала Минпросвещения России https://t.me/minprosrf/9904?single
  • © Скриншот из телеграм-канала Минпросвещения России https://t.me/minprosrf/9904?single
    © Скриншот из телеграм-канала Минпросвещения России https://t.me/minprosrf/9904?single

В министерстве образования и науки Краснодарского края рассказали, что с 21 марта на Кубани стартовал досрочный период ЕГЭ. Экзамены продлятся до 21 апреля.

По данным ведомства, их сдают школьники региона, которые не смогут прийти на экзамены в основной период из-за участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах или из-за нахождения на стационарном лечении.

Также с 14 по 21 апреля для кубанских выпускников, сдающих экзамены досрочно, предусмотрены резервные дни.

Как писали Юга.ру, с 28 марта в Краснодарском крае будут принимать документы на зачисление детей в первый класс.

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