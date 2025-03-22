В Краснодаре пройдет фотокнижный фестиваль «Жердела». Открыт прием заявок

Мероприятие объединит авторов зинов, фотокниг и независимых изданий. Фестиваль в этом году пройдет также и в Ростове

В Краснодаре с 19 по 20 апреля пройдет фотокнижный фестиваль «Жердела». Мероприятие состоится в арт-резиденции «Дом Книги» (ул. Красная, 43). Организаторы приглашают к участию авторов зинов (сокращение от английского magazine — любительское малотиражное издание на любую тему), фотокниг, независимых журналов и других оригинальных печатных проектов. Заявки принимаются до 4 апреля включительно через специальную форму. Вторая часть фестиваля пройдет осенью в Ростове-на-Дону — в галерее «Ростов». Точные даты будут объявлены позже.

Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с Лерой Кругловой — организатором фестиваля. По словам спикерки, идея «Жерделы» родилась из ее личной страсти к фотокнигам и зинам. На юге России этот формат был почти неизвестен, что вдохновило ее запустить проект в Ростове в 2022 году. С тех пор фестиваль вырос: в 2023 году он длился два месяца, в 2024-м охватил Ставрополь, а теперь пришел и в Краснодар. Ежегодно он собирает 100–150 авторов из разных уголков России — от Хабаровска до Калининграда.

От выставки до барахолки: Как самостоятельно организовать мероприятие — без бюджета, опыта и связей

«Программа краснодарского фестиваля пока находится в стадии формирования, поэтому конкретных спикеров я называть не буду — все еще обсуждаем детали. Однако лекции и мастер-классы точно запланированы», — рассказала Лера Круглова. В Доме книги организуют рабочие столы, где гости смогут создать свои проекты. Финансируется «Жердела» за счет энтузиазма организаторов и помощи партнеров. «Сила фестиваля — в самоорганизации и волонтерском духе», — подчеркнула Круглова. Спонсоров у «Жерделы» пока нет. В Краснодаре фестиваль проводится при поддержке художницы Насти Ярошевой и проекта PhotoVisa.